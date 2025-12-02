Уайлдер ответил на желание Усика провести бой

Деонтей Уайлдер восстанавливается после боя. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Чемпион мира Александр Усик обозначил готовность провести следующий бой против Деонтея Уайлдера. Украинец указал, что считает американца одним из самых опасных тяжеловесов последних лет и видит в этом поединке спортивный интерес.

В команде "бронзового бомбардировщика" уже прокомментировали вызов Усика, сообщает Sky Sports.

Реклама

Читайте также:

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель подтвердил, что команда бывшего чемпиона открыта к обсуждению возможного боя. Он подчеркнул, что Деонтей рассматривает поединок с украинцем как часть планов на следующий год, если условия окажутся подходящими. Тем временем боксерский мир обсуждает, насколько реалистично организовать такой бой с учетом календаря и обязательств сторон.

Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Что сказал Уайлдер

Александр Усик подходит к переговорам после яркой победы над Даниэлем Дюбуа в июле, когда он во второй раз стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса. Однако отказ от обязательной защиты против Фабио Уордли обернулся для него потерей титула WBO в ноябре. Уайлдер же вновь заявил о себе летом, вернувшись к победам после непростой серии поражений.

Американец заявил, что уважает достижения Усика и готов обсуждать бой, если стороны придут к соглашению. Он добавил, что ему нравится идея такого поединка и что фанаты давно ждут этой встречи. Уайлдер подчеркнул, что открыт для большого события, которое вернет интригу в супертяжелый вес.

Напомним, Артем Милевский откровенно рассказал о мобилизации бывшего партнера по сборной Украины Дениса Гармаша.

Игорь Суркис может пригласить в "Динамо" иностранного тренера, переговоры уже стартовали.

Карьера Михаила Мудрика возобновится в 2026 году, в его деле произошло важное изменение.