Главная Спорт Бой Усик — Уайлдер возможен — что известно сейчас

Бой Усик — Уайлдер возможен — что известно сейчас

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 14:15
Уайлдер ответил на желание Усика провести бой
Деонтей Уайлдер восстанавливается после боя. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Чемпион мира Александр Усик обозначил готовность провести следующий бой против Деонтея Уайлдера. Украинец указал, что считает американца одним из самых опасных тяжеловесов последних лет и видит в этом поединке спортивный интерес.

В команде "бронзового бомбардировщика" уже прокомментировали вызов Усика, сообщает Sky Sports

Читайте также:

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель подтвердил, что команда бывшего чемпиона открыта к обсуждению возможного боя. Он подчеркнул, что Деонтей рассматривает поединок с украинцем как часть планов на следующий год, если условия окажутся подходящими. Тем временем боксерский мир обсуждает, насколько реалистично организовать такой бой с учетом календаря и обязательств сторон. 

Александр Усик
Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Что сказал Уайлдер

Александр Усик подходит к переговорам после яркой победы над Даниэлем Дюбуа в июле, когда он во второй раз стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса. Однако отказ от обязательной защиты против Фабио Уордли обернулся для него потерей титула WBO в ноябре. Уайлдер же вновь заявил о себе летом, вернувшись к победам после непростой серии поражений.

Американец заявил, что уважает достижения Усика и готов обсуждать бой, если стороны придут к соглашению. Он добавил, что ему нравится идея такого поединка и что фанаты давно ждут этой встречи. Уайлдер подчеркнул, что открыт для большого события, которое вернет интригу в супертяжелый вес. 

спорт Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер украинские боксеры
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
