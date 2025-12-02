Видео
Усик назвал соперника, с которым хочет выйти на ринг

Усик назвал соперника, с которым хочет выйти на ринг

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 09:37
Усик готов к возвращению — назван желаемый соперник
Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Украинский чемпион Александр Усик, недавно потерявший пояс WBO и статус абсолютного чемпиона мира, определился с дальнейшими планами после вынужденной паузы. Боксер заявил, что завершать карьеру не собирается и уже наметил имя соперника, ради которого готов снова выйти в ринг.

Для него приоритетом остается поединок против американца Деонтея Уайлдера — одного из самых опасных нокаутеров последних лет, способного перевернуть бой одним ударом, сообщает Boxing King Media.

Читайте также:

Украинец отметил, что разговоры внутри его команды уже состоялись, хотя официальных контактов с окружением Уайлдера пока не было. По словам Усика, выбор соперника связан не с титулами, а с уровнем вызова, который он ожидает получить в следующем году. После лишения титула WBO он сосредоточился на поиске боя, который снова вернет ему азарт и спортивный огонь. 

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Почему именно Уайлдер

Американец восстановил статус опасного тяжеловеса после победы в июньском бою над Тайреллом Энтони Хендоном. Этот успех стал для него возвращением после тяжелых поражений от Джозефа Паркера и Чжилея Чжана. На фоне перемен в дивизионе бой между Усиком и Уайлдером воспринимается как возможность для обоих громко напомнить о себе.

Украинец же пережил непростые месяцы: в июле 2024 года он вновь стал абсолютным чемпионом, победив Даниэля Дюбуа, однако позже отказался от обязательной защиты против Фабио Уордли и был лишен титула WBO. Несмотря на это, Усик сохранил позиции в топе и по-прежнему остается одной из самых значимых фигур тяжелого веса.

"Я планирую вернуться в следующем году, и Уайлдер действительно интересует меня как соперник. Он бывший чемпион мира, опасный боец, и такой вызов я хочу принять. Контактов пока не было, но в моей команде мы уже обсуждали этот вариант, и сейчас он для меня номер один", — заявил Усик.

Напомним, ранее бывший футболист сборной Украины Артем Милевский объяснил, за что осуждает мобилизованного Дениса Гармаша. 

Известный украинский тренер не может выехать за границу на работу из-за закона о мобилизации. 

спорт Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер украинские боксеры
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
