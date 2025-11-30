Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Фьюри рассказал, в чем Владимир Кличко лучше Усика

Фьюри рассказал, в чем Владимир Кличко лучше Усика

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 23:58
Фьюри сравнил Усика и Кличко: кто из украинцев сильнее
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри за свою карьеру дрался с украинцами Владимиром Кличко и Александром Усиком. Поэтому он может их хорошо сравнить.

Фьюри сравнил украинцев в комментарии порталу BoxingNews24.

Реклама
Читайте также:

В чем Кличко лучше Усика

Фьюри заявил, что хоть Усик и победил многих топовых супертяжеловесов, но его сила удара не сравнима с мощью Кличко. По мнению британца, Владимир был гораздо более опасным панчером, имел другие габариты и доминировал в дивизионе более десяти лет — достижения, которых Усик пока не повторил.

При этом Фьюри не отрицает высокого уровня Усика, но подчеркивает, что эпоха Кличко была уникальной по масштабу и продолжительности доминирования.

Стоит напомнить, что в 2015 году именно Фьюри стал боксером, который прервал десять лет доминирования Кличко. Интересно, что через восемь лет Тайсон дважды проиграл Усику.

Напомним, ранее "ПСЖ" предложил 80 млн игроку "Реала".

Российские военные ударили по дому, где ранее жил Артем Милевский с девушкой.

Александр Усик Владимир Кличко бокс Тайсон Фьюри профессиональный бокс
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации