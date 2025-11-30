Фьюри сравнил Усика и Кличко: кто из украинцев сильнее

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри за свою карьеру дрался с украинцами Владимиром Кличко и Александром Усиком. Поэтому он может их хорошо сравнить.

Фьюри сравнил украинцев в комментарии порталу BoxingNews24.

В чем Кличко лучше Усика

Фьюри заявил, что хоть Усик и победил многих топовых супертяжеловесов, но его сила удара не сравнима с мощью Кличко. По мнению британца, Владимир был гораздо более опасным панчером, имел другие габариты и доминировал в дивизионе более десяти лет — достижения, которых Усик пока не повторил.

При этом Фьюри не отрицает высокого уровня Усика, но подчеркивает, что эпоха Кличко была уникальной по масштабу и продолжительности доминирования.

Стоит напомнить, что в 2015 году именно Фьюри стал боксером, который прервал десять лет доминирования Кличко. Интересно, что через восемь лет Тайсон дважды проиграл Усику.

