Ф’юрі порівняв Усика і Кличка: хто з українців сильніший

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі за свою кар'єру бився з українцями Володимиром Кличком та Олександром Усиком. Тому він може їх добре порівняти.

Ф'юрі порівняв українців у коментарі порталу BoxingNews24.

У чому Кличко краще за Усика

Ф'юрі заявив, що хоч Усик і переміг багатьох топових суперважковаговиків, але його сила удару не порівнянна з потужністю Кличка. На думку британця, Володимир був значно небезпечнішим панчером, мав інші габарити та домінував у дивізіоні понад десять років — досягнення, яких Усик поки не повторив.

При цьому Ф'юрі не заперечує високого рівня Усика, але підкреслює, що епоха Кличка була унікальною за масштабом та тривалістю домінування.

Варто нагадати, що у 2015 році саме Ф'юрі став боксером, який перервав десять років домінування Кличка. Цікаво, що через вісім років Тайсон двічі програв Усику.

