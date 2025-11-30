Відео
Головна Спорт Ф'юрі розповів, у чому Володимир Кличко краще Усика

Ф'юрі розповів, у чому Володимир Кличко краще Усика

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 23:58
Ф’юрі порівняв Усика і Кличка: хто з українців сильніший
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі за свою кар'єру бився з українцями Володимиром Кличком та Олександром Усиком. Тому він може їх добре порівняти.

Ф'юрі порівняв українців у коментарі порталу BoxingNews24.

Читайте також:

У чому Кличко краще за Усика

Ф'юрі заявив, що хоч Усик і переміг багатьох топових суперважковаговиків, але його сила удару не порівнянна з потужністю Кличка. На думку британця, Володимир був значно небезпечнішим панчером, мав інші габарити та домінував у дивізіоні понад десять років — досягнення, яких Усик поки не повторив.

При цьому Ф'юрі не заперечує високого рівня Усика, але підкреслює, що епоха Кличка була унікальною за масштабом та тривалістю домінування.

Варто нагадати, що у 2015 році саме Ф'юрі став боксером, який перервав десять років домінування Кличка. Цікаво, що через вісім років Тайсон двічі програв Усику.

Олександр Усик Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі професійний бокс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
