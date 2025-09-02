Netflix зніме документальний фільм про Тайсона Ф’юрі

Тайсон Ф'юрі. Фото: кадр з відео

Колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі хочуть ввести в історію боксу. Про "Циганського Короля" планують зняти фільм.

Про це повідомила платформа Netflix, де покажуть фільм.

Що відомо про новий фільм

Стрімінговий портал Netflix оголосив про створення повнометражного документального фільму "FURY", присвяченого життю та кар’єрі колишнього чемпіона з боксу.

В стрічці обіцяють розкрити відверту історію британського боксера, який привертає увагу своєю драматургією.

У 2024 році 37-річний Ф’юрі зазнав двох поразок від Олександра Усика і після цього завершив кар'єру. Згодом він повернувся та заявив про трилогію з українцем, але наразі цей бій нецікавий інвесторам в Саудівській Аравії, які хочуть побачити бій абсолюта проти Мозеса Ітауми.

Нагадаємо, наразі абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик близький до того, що у нього заберуть один з поясів.

Талановитий британський боксер Мозес Ітаума вже переміг українця, але в бою.