Netflix снимет документальный фильм о Тайсоне Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: кадр из видео

Бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри хотят ввести в историю бокса. О "Цыганском Короле" планируют снять фильм.

Об этом сообщила платформа Netflix, где покажут фильм.

Реклама

Читайте также:

Тайсон Фьюри. Фото: кадр из видео

Что известно о новом фильме

Стримминговая платформа Netflix объявила о создании полнометражного документального фильма "FURY", посвященного жизни и карьере бывшего чемпиона по боксу.

В ленте обещают раскрыть откровенную историю британского боксера, который привлекает внимание своей драматургией.

В 2024 году 37-летний Фьюри потерпел два поражения от Александра Усика и после этого завершил карьеру. Впоследствии он вернулся и заявил о трилогии с украинцем, но пока этот бой неинтересен инвесторам в Саудовской Аравии, которые хотят увидеть бой абсолюта против Мозеса Итаумы.

Напомним, сейчас абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик близок к тому, что у него заберут один из поясов.

Талантливый британский боксер Мозес Итаума уже победил украинца, но в бою.