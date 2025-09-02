Видео
О Тайсоне Фьюри снимут фильм — что известно

О Тайсоне Фьюри снимут фильм — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 19:53
Netflix снимет документальный фильм о Тайсоне Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: кадр из видео

Бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри хотят ввести в историю бокса. О "Цыганском Короле" планируют снять фильм.

Об этом сообщила платформа Netflix, где покажут фильм.

Читайте также:
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: кадр из видео

Что известно о новом фильме

Стримминговая платформа Netflix объявила о создании полнометражного документального фильма "FURY", посвященного жизни и карьере бывшего чемпиона по боксу.

В ленте обещают раскрыть откровенную историю британского боксера, который привлекает внимание своей драматургией.

В 2024 году 37-летний Фьюри потерпел два поражения от Александра Усика и после этого завершил карьеру. Впоследствии он вернулся и заявил о трилогии с украинцем, но пока этот бой неинтересен инвесторам в Саудовской Аравии, которые хотят увидеть бой абсолюта против Мозеса Итаумы.

Напомним, сейчас абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик близок к тому, что у него заберут один из поясов.

Талантливый британский боксер Мозес Итаума уже победил украинца, но в бою.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
