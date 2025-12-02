Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик назвав суперника, з яким хоче вийти на ринг

Усик назвав суперника, з яким хоче вийти на ринг

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 09:37
Усик готовий до повернення — названо бажаного суперника
Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Український чемпіон Олександр Усик, який нещодавно втратив пояс WBO та статус абсолютного чемпіона світу, визначився з подальшими планами після вимушеної паузи. Боксер заявив, що завершувати кар'єру не збирається і вже намітив ім'я суперника, заради якого готовий знову вийти в ринг.

Для нього пріоритетом залишається поєдинок проти американця Деонтея Вайлдера — одного з найнебезпечніших нокаутерів останніх років, здатного перевернути бій одним ударом, повідомляє Boxing King Media.

Реклама
Читайте також:

Українець зазначив, що розмови всередині його команди вже відбулися, хоча офіційних контактів з оточенням Вайлдера поки що не було. За словами Усика, вибір суперника пов'язаний не з титулами, а з рівнем виклику, який він очікує отримати наступного року. Після позбавлення титулу WBO він зосередився на пошуку бою, який знову поверне йому азарт та спортивний вогонь.

Деонтей Уайлдер
Деонтей Вайлдер під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Чому саме Вайлдер

Американець відновив статус небезпечного важковаговика після перемоги в червневому бою над Тайреллом Ентоні Хендоном. Цей успіх став для нього поверненням після важких поразок від Джозефа Паркера та Чжілея Чжана. На тлі змін у дивізіоні бій між Усиком та Вайлдером сприймається як можливість для обох голосно нагадати про себе.

Українець же пережив непрості місяці: у липні 2024 року він знову став абсолютним чемпіоном, перемігши Даніеля Дюбуа, проте пізніше відмовився від обов'язкового захисту проти Фабіо Вордлі та був позбавлений титулу WBO. Попри це, Усик зберіг позиції в топі й, як і раніше, залишається однією з найбільш значущих фігур важкої ваги.

"Я планую повернутися наступного року, і Вайлдер дійсно цікавить мене як суперник. Він колишній чемпіон світу, небезпечний боєць, і такий виклик я хочу прийняти. Контактів поки не було, але в моїй команді ми вже обговорювали цей варіант, і зараз він для мене номер один", — заявив Усик.

Нагадаємо, раніше колишній футболіст збірної України Артем Мілевський пояснив, за що засуджує мобілізованого Дениса Гармаша.

Відомий український тренер не може виїхати за кордон на роботу через закон про мобілізацію.

спорт Олександр Усик бокс Деонтей Вайлдер українські боксери
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації