Усик готовий до повернення — названо бажаного суперника

Український чемпіон Олександр Усик, який нещодавно втратив пояс WBO та статус абсолютного чемпіона світу, визначився з подальшими планами після вимушеної паузи. Боксер заявив, що завершувати кар'єру не збирається і вже намітив ім'я суперника, заради якого готовий знову вийти в ринг.

Для нього пріоритетом залишається поєдинок проти американця Деонтея Вайлдера — одного з найнебезпечніших нокаутерів останніх років, здатного перевернути бій одним ударом, повідомляє Boxing King Media.

Українець зазначив, що розмови всередині його команди вже відбулися, хоча офіційних контактів з оточенням Вайлдера поки що не було. За словами Усика, вибір суперника пов'язаний не з титулами, а з рівнем виклику, який він очікує отримати наступного року. Після позбавлення титулу WBO він зосередився на пошуку бою, який знову поверне йому азарт та спортивний вогонь.

Чому саме Вайлдер

Американець відновив статус небезпечного важковаговика після перемоги в червневому бою над Тайреллом Ентоні Хендоном. Цей успіх став для нього поверненням після важких поразок від Джозефа Паркера та Чжілея Чжана. На тлі змін у дивізіоні бій між Усиком та Вайлдером сприймається як можливість для обох голосно нагадати про себе.

Українець же пережив непрості місяці: у липні 2024 року він знову став абсолютним чемпіоном, перемігши Даніеля Дюбуа, проте пізніше відмовився від обов'язкового захисту проти Фабіо Вордлі та був позбавлений титулу WBO. Попри це, Усик зберіг позиції в топі й, як і раніше, залишається однією з найбільш значущих фігур важкої ваги.

"Я планую повернутися наступного року, і Вайлдер дійсно цікавить мене як суперник. Він колишній чемпіон світу, небезпечний боєць, і такий виклик я хочу прийняти. Контактів поки не було, але в моїй команді ми вже обговорювали цей варіант, і зараз він для мене номер один", — заявив Усик.

