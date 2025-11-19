Скандал у гімнастиці: росіянку допустили до Бундесліги попри підтримку війни

Путін та Мельникова. Фото: росЗМІ

Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Ангеліна Мельникова, яка раніше неодноразово публічно демонструвала підтримку Володимира Путіна та російської війни проти України, допущена до міжнародних змагань. Вона виступатиме у німецькій гімнастичній Бундеслізі.

Про дозвіл щодо участі росіянки повідомив портал DW.

Реклама

Читайте також:

Росіянку допустили в Бундеслігу

Наразі відомо, що росіянка підписала короткостроковий контракт із клубом TSV Tittmoning-Chemnitz і виступить у двох завершальних турах сезону.

Перехід уже спричинив хвилю критики, оскільки інші клуби публічно запитують, чи доречно запрошувати спортсменку, яка підтримує війну.

Україна раніше закликала Міжнародну федерацію гімнастики (FIG) переглянути рішення про допуск Мельникової в нейтральному статусі, вказуючи на її фото знімки з символікою "Z", участь у заходах для сімей військових РФ та збір грошей для родини загиблого окупанта.

У TSV пояснюють, що рішення було "суто спортивним". Німецький уряд теж заявив, що "не бачить інструменталізації спорту в інтересах Росії". Водночас журналісти нагадують, що раніше сама Бундесліга визнавала, що допуск Мельникової суперечить правилам нейтральності FIG.

Повернувшись до міжнародних змагань після трирічного відсторонення Мельникова виграла чемпіонат світу-2025.

Нагадаємо, колишній український тренер Мирон Маркевич зробив заяву про збірну України.

Дружина гравця збірної України Олександра Зінченка Влада висловилась щодо падела з Олександром Зубковим.