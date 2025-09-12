Глава World Athletics підтвердив відсторонення росіян від чемпіонату світу в Токіо

Президент World Athletics Себастьян Коу. Фото: Кадр з відео

Перед стартом чемпіонату світу з легкої атлетики в Токіо були вирішені останні проблемні питання. Серед них був допуск росіян в нейтральному статусі.

На пресконференції в Токіо президент World Athletics Себастьян Коу розповів, чи допустять росіян.

Олімпійська чемпіонка Токіо у стрибках у висоту Марія Ласіцкене. Фото: instagram.com/lasitskene.maria

Що зроблять з росіянами

Коу заявив, що російські спортсмени залишаться відстороненими від участі в майбутньому чемпіонаті світу в Токіо та інших великих змагань, доки не буде досягнуто мирного врегулювання ситуації в Україні.

"Абсолютно зрозуміло, що ми потребуємо повного складу учасників і чіткої позиції. Мирне врегулювання необхідне, аби зрушити ситуацію з місця. Та поки що жодних змін немає. Я щиро молю Бога, щоб вони відбулися", — сказав Коу.

Чемпіонат світу з легкої атлетики розпочнеться 13 вересня і триватиме до 21 вересня в Токіо, на Національному стадіоні, збудованому для Олімпіади-2020. У змаганнях візьмуть участь близько 2000 атлетів з 200 країн, але без представників Росії.

Коу раніше відвідував Україну, зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським і запевнив у підтримці українських атлетів. Попри величезний тиск на функціонера, він продовжує не допускати росіян до змагань.

