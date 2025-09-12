Глава World Athletics подтвердил отстранение россиян от чемпионата мира в Токио

Президент World Athletics Себастьян Коу. Фото: Кадр из видео

Перед стартом чемпионата мира по легкой атлетике в Токио были решены последние проблемные вопросы. Среди них был допуск россиян в нейтральном статусе.

На пресс-конференции в Токио президент World Athletics Себастьян Коу рассказал, допустят ли россиян.

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Фото: instagram.com/lasitskene.maria

Что сделают с россиянами

Коу заявил, что российские спортсмены останутся отстраненными от участия в предстоящем чемпионате мира в Токио и других крупных соревнований, пока не будет достигнуто мирное урегулирование ситуации в Украине.

"Абсолютно понятно, что мы нуждаемся в полном составе участников и четкой позиции. Мирное урегулирование необходимо, чтобы сдвинуть ситуацию с места. Но пока никаких изменений нет. Я искренне молю Бога, чтобы они произошли", — сказал Коу.

Чемпионат мира по легкой атлетике начнется 13 сентября и продлится до 21 сентября в Токио, на Национальном стадионе, построенном для Олимпиады-2020. В соревнованиях примут участие около 2000 атлетов из 200 стран, но без представителей России.

Коу ранее посещал Украину, встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил в поддержке украинских атлетов. Несмотря на огромное давление на функционера, он продолжает не допускать россиян к соревнованиям.

