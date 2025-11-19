Видео
К международным соревнованиям допустили члена партии Путина

Дата публикации 19 ноября 2025 19:58
обновлено: 20:03
Скандал в гимнастике: россиянку допустили к Бундеслиге несмотря на поддержку войны
Путин и Мельникова. Фото: росСМИ

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова, которая ранее неоднократно публично демонстрировала поддержку Владимира Путина и российской войны против Украины, допущена к международным соревнованиям. Она будет выступать в немецкой гимнастической Бундеслиге.

О разрешении относительно участия россиянки сообщил портал DW.

Россиянку допустили в Бундеслигу

Известно, что россиянка подписала краткосрочный контракт с клубом TSV Tittmoning-Chemnitz и выступит в двух заключительных турах сезона.

Переход уже вызвал волну критики, поскольку другие клубы публично спрашивают, уместно ли приглашать спортсменку, которая поддерживает войну.

Украина ранее призвала Международную федерацию гимнастики (FIG) пересмотреть решение о допуске Мельниковой в нейтральном статусе, указывая на ее фото снимки с символикой "Z", участие в мероприятиях для семей военных РФ и сбор денег для семьи погибшего оккупанта.

В TSV объясняют, что решение было "чисто спортивным". Немецкое правительство тоже заявило, что "не видит политизации спорта в интересах России". В то же время журналисты напоминают, что ранее сама Бундеслига признавала, что допуск Мельниковой противоречит правилам нейтральности FIG.

Вернувшись к международным соревнованиям после трехлетнего отстранения Мельникова выиграла чемпионат мира-2025.

санкции против России Гимнастика Россия российская символика российские спортсмены
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
