Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Спорт Поляки не пустили росіян на ЧС із плавання в Любліні

Поляки не пустили росіян на ЧС із плавання в Любліні

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 10:41
Скандал у плаванні — Польща заблокувала участь росіян
На доріжці Каспар Корбо з Нідерландів. Фото: Nikola Krstic/BSR Agency/Getty Images

Російська збірна з плавання не виступить на чемпіонаті Європи на короткій воді, який стартував 2 грудня в Любліні. Федерація водних видів спорту Росії повідомила, що команда не зможе приїхати не через позицію World Aquatics, а через рішення польської сторони, яка відмовилася допускати спортсменів.

Турнір стане одним із ключових стартів сезону, але пройде без участі представників РФ, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Раніше російська федерація плавання вже заявляла про неможливість участі в етапах Кубка світу в США та Канаді через логістичні труднощі, однак ситуація з Любліном має політичний характер. Польща офіційно заблокувала можливість в'їзду російських команд, що робить участь неможливою незалежно від допуску міжнародних федерацій.

Тьяго Гомес
Плавець Тьяго Гомес під час турніру. Фото: Nikola Krstic/BSR Agency/Getty Images

На тлі цього в Росії різко відреагували на рішення польської влади. У спортивних структурах заявляють про порушення олімпійських принципів та звертають увагу на те, що МОК раніше жорстко реагував на подібні випадки, коли інші країни обмежували допуск спортсменів за національною ознакою. Як приклад наводиться ситуація з Індонезією, яка втратила право на проведення змагань після відмови впустити ізраїльських учасників.

Люблін зберіг право провести турнір

Російська сторона вимагає реакції від МОК і порівнює ситуацію з прецедентом Індонезії. Російські спортивні чиновники наполягають, що Польща демонструє подвійні стандарти, і закликають МОК "дати оцінку діям країни" та застосувати до неї аналогічні заходи.

Федерація підкреслює, що вже готується до наступного великого турніру, чемпіонату світу на довгій воді в Парижі влітку 2026 року, де розраховує виступити в повному складі, якщо допуск буде гарантовано.

Нагадаємо, стало відомо, чим зараз займається дружина олімпійського чемпіона Олега Бубки.

Півзахисник Михайло Мудрик уже готується до першого офіційного матчу після закінчення дискваліфікації.

Екснападник Артем Мілевський розкрив деталі своєї відстрочки від мобілізації в Україні.

спорт плавання МОК російські спортсмени World Aquatics Люблін
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
