Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Реалі зростає невдоволення методами роботи Хабі Алонсо

У Реалі зростає невдоволення методами роботи Хабі Алонсо

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 15:37
Гравцям Реала не сподобався план Хабі Алонсо щодо виходу з кризи
Хабі Алонсо та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Нинішній календар мадридського "Реала" призвів до унікальної ситуації. Команда вже понад місяць не виходить на поле "Сантьяго Бернабеу".

У рамках цього затяжного циклу "бланкос" провели п'ять матчів поспіль на виїзді та показали нестабільні результати: одна перемога, три нічиїх та одна поразка, повідомляє Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте також:

Шостим поспіль випробуванням для мадридського "Реала" стане зустріч з "Атлетиком" у Більбао. Саме перед цим поєдинком головний тренер команди Хабі Алонсо вирішив відійти від звичного розпорядку, що було сприйнято неоднозначно в роздягальні.

Хаби Алонсо
Хабі Алонсо втрачає контроль над командою. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Рішення Алонсо змінило звичний ритм команди

Наставник "Реала" змінив графік підготовки, відправивши команду в Країну Басків на день раніше, ніж зазвичай. Хоча переліт до Більбао займає всього годину, Алонсо хотів, щоб гравці краще відновилися й адаптувалися перед матчем.

Однак, за інформацією джерела, ініціатива тренера викликала приховане невдоволення серед частини основи. Стверджується, що футболісти й так переживають надмірно щільний календар та рідко бувають удома, тож додаткова ніч далеко від сім'ї стала приводом для напруги всередині команди.

Нагадаємо, росіяни поскаржилися в МОК на поляків, які заблокували в'їзд до Любліна на ЧС із плавання.

У Михайла Мудрика з'явився реальний шанс повернутися в професійний спорт на початку 2026 року.

спорт футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга тренер Хабі Алонсо
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації