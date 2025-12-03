Гравцям Реала не сподобався план Хабі Алонсо щодо виходу з кризи

Хабі Алонсо та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Нинішній календар мадридського "Реала" призвів до унікальної ситуації. Команда вже понад місяць не виходить на поле "Сантьяго Бернабеу".

У рамках цього затяжного циклу "бланкос" провели п'ять матчів поспіль на виїзді та показали нестабільні результати: одна перемога, три нічиїх та одна поразка, повідомляє Mundo Deportivo.

Шостим поспіль випробуванням для мадридського "Реала" стане зустріч з "Атлетиком" у Більбао. Саме перед цим поєдинком головний тренер команди Хабі Алонсо вирішив відійти від звичного розпорядку, що було сприйнято неоднозначно в роздягальні.

Хабі Алонсо втрачає контроль над командою. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Рішення Алонсо змінило звичний ритм команди

Наставник "Реала" змінив графік підготовки, відправивши команду в Країну Басків на день раніше, ніж зазвичай. Хоча переліт до Більбао займає всього годину, Алонсо хотів, щоб гравці краще відновилися й адаптувалися перед матчем.

Однак, за інформацією джерела, ініціатива тренера викликала приховане невдоволення серед частини основи. Стверджується, що футболісти й так переживають надмірно щільний календар та рідко бувають удома, тож додаткова ніч далеко від сім'ї стала приводом для напруги всередині команди.

