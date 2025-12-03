Мбаппе проти призначення Клоппа: Реал шукає заміну Алонсо

Мбаппе йде на конфлікт з Реалом — він проти кандидатури тренера
У мадридському "Реалі" дуже близький до звільнення головний тренер Хабі Алонсо. В клубі вже почали пошуки нового керманича.
Однак, кандидатура нового головного тренера не подобається зірці команди Кіліану Мбаппе, повідомив портал El Nacional.
Мбаппе має іншу кандидатуру
Через невдоволення гравців методами роботи Хабі Алонсо в клубі почали шукати нового тренера. Головним фаворитом є Юрген Клопп, про якого вже давно мріє президент мадридців Флорентіно Перес.
У Клоппі бачать фігуру, здатну повернути дисципліну та структуру команді, яка все частіше виглядає хаотичною.
Проти Клоппа виступив Мбаппе. Новий лідер "Реала" має величезний вплив у роздягальні й він насторожено ставиться до стилю та темпераменту німця. Кіліан побоюється, що Юрген позбавить його свободи у грі та змусить грати на команду, жертвуючи індивідуальними показниками.
Мбаппе відкрито віддає перевагу іншому кандидатові — Зінедіну Зідану. Легендарний француз, автор трьох поспіль перемог "Реалу" в Лізі чемпіонів є дитячим кумиром Кіліана.
