Мбаппе йде на конфлікт з Реалом — він проти кандидатури тренера

Мбаппе йде на конфлікт з Реалом — він проти кандидатури тренера

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 07:00
Мбаппе проти призначення Клоппа: Реал шукає заміну Алонсо
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" дуже близький до звільнення головний тренер Хабі Алонсо. В клубі вже почали пошуки нового керманича.

Однак, кандидатура нового головного тренера не подобається зірці команди Кіліану Мбаппе, повідомив портал El Nacional.

Юрген Клопп
Юрген Клопп. Фото: instagram.com/kloppo

Мбаппе має іншу кандидатуру

Через невдоволення гравців методами роботи Хабі Алонсо в клубі почали шукати нового тренера. Головним фаворитом є Юрген Клопп, про якого вже давно мріє президент мадридців Флорентіно Перес.

У Клоппі бачать фігуру, здатну повернути дисципліну та структуру команді, яка все частіше виглядає хаотичною.

Проти Клоппа виступив Мбаппе. Новий лідер "Реала" має величезний вплив у роздягальні й він насторожено ставиться до стилю та темпераменту німця. Кіліан побоюється, що Юрген позбавить його свободи у грі та змусить грати на команду, жертвуючи індивідуальними показниками.

Мбаппе відкрито віддає перевагу іншому кандидатові — Зінедіну Зідану. Легендарний француз, автор трьох поспіль перемог "Реалу" в Лізі чемпіонів є дитячим кумиром Кіліана.

Нагадаємо, Сергій Ребров вшанував пам’ять свого колишнього колеги та тренера Володимира Мунтяна.

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у Франції.

Колишній гравець "Динамо" Артем Мілевський висловився про мобілізацію футболістів.

футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Юрген Клопп Зінедін Зідан
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
