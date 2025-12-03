Мбаппе против назначения Клоппа: Реал ищет замену Алонсо

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" очень близок к увольнению главный тренер Хаби Алонсо. В клубе уже начали поиски нового "рулевого".

Однако, кандидатура нового главного тренера не нравится звезде команды Килиану Мбаппе, сообщил портал El Nacional.

Юрген Клопп. Фото: instagram.com/kloppo

Мбаппе имеет другую кандидатуру

Из-за недовольства игроков методами работы Хаби Алонсо в клубе начали искать нового тренера. Главным фаворитом является Юрген Клопп, о котором уже давно мечтает президент мадридцев Флорентино Перес.

В Клоппе видят фигуру, способную вернуть дисциплину и структуру команде, которая все чаще выглядит хаотичной.

Против Клоппа выступил Мбаппе. Новый лидер "Реала" имеет огромное влияние в раздевалке и он настороженно относится к стилю и темпераменту немца. Килиан опасается, что Юрген лишит его свободы в игре и заставит играть на команду, жертвуя индивидуальными показателями.

Мбаппе открыто отдает предпочтение другому кандидату — Зинедину Зидану. Легендарный француз, автор трех подряд побед "Реала" в Лиге чемпионов является детским кумиром Килиана.

