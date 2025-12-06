Куртуа вимагає підсилення Реала взимку — йому накипіло

Куртуа вимагає від керівництва Реалу купити хороших захисників
У мадридському "Реалі" продовжує назрівати невдоволення гравців. Серед незадоволених є воротарі на чолі з Тібо Куртуа.
Про невдоволення Куртуа повідомив портал El Nacional.
У Куртуа сильно накипіло
Куртуа вважає, що клубу необхідне термінове підсилення в обороні вже січні. Бельгієць передав свою вимогу керівництву.
Воротар вважає, що без якісних підписань в захисті мадридці ризикують повторити проблеми минулого сезону, коли команда провалила кінцівку через кадрові втрати.
На думку Куртуа, нинішній склад "вершкових" занадто розбалансований у лінії оборони. Воротар переконаний, що команді бракує не просто глибини, а саме гравців топ-рівня, які можуть одразу посилити стартовий склад.
У Мадриді, за даними джерела, розглядають два пріоритетних варіанти. Перший — Ібраїма Конате з "Ліверпуля", один із найнадійніших центрбеків АПЛ. Другий — Марк Гехі з "Крістал Пелас", який стабільно прогресує і входить у сферу інтересів кількох європейських топів.
В останні п'ять сезонів центр захисту "Реала" не вражав своєю грою. Команда часто вигравала завдяки атаці та геройству своїх голкіперів.
"Реал" після 15 турів Ла Ліги займає друге місце, а в Лізі чемпіонів перебуває на п’ятій позиції загальної таблиці.
