Україна
Куртуа вимагає від керівництва Реалу купити хороших захисників

Куртуа вимагає від керівництва Реалу купити хороших захисників

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 12:50
Куртуа вимагає підсилення Реала взимку — йому накипіло
Тібо Куртуа. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" продовжує назрівати невдоволення гравців. Серед незадоволених є воротарі на чолі з Тібо Куртуа.

Про невдоволення Куртуа повідомив портал El Nacional.

У Куртуа сильно накипіло

Куртуа вважає, що клубу необхідне термінове підсилення в обороні вже січні. Бельгієць передав свою вимогу керівництву.

Воротар вважає, що без якісних підписань в захисті мадридці ризикують повторити проблеми минулого сезону, коли команда провалила кінцівку через кадрові втрати.

На думку Куртуа, нинішній склад "вершкових" занадто розбалансований у лінії оборони. Воротар переконаний, що команді бракує не просто глибини, а саме гравців топ-рівня, які можуть одразу посилити стартовий склад.

У Мадриді, за даними джерела, розглядають два пріоритетних варіанти. Перший — Ібраїма Конате з "Ліверпуля", один із найнадійніших центрбеків АПЛ. Другий — Марк Гехі з "Крістал Пелас", який стабільно прогресує і входить у сферу інтересів кількох європейських топів.

В останні п'ять сезонів центр захисту "Реала" не вражав своєю грою. Команда часто вигравала завдяки атаці та геройству своїх голкіперів.

"Реал" після 15 турів Ла Ліги займає друге місце, а в Лізі чемпіонів перебуває на п’ятій позиції загальної таблиці.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Іспанська Ла Ліга Тібо Куртуа
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
