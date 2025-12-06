Куртуа требует усиления Реала зимой — ему накипело

Тибо Куртуа. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" продолжает назревать недовольство игроков. Среди недовольных есть вратари во главе с Тибо Куртуа.

О недовольстве Куртуа сообщил портал El Nacional.

Игроки мадридского "Реала". Фото: Reuters

У Куртуа сильно накипело

Куртуа считает, что клубу необходимо срочное усиление в обороне уже в январе. Бельгиец передал свое требование руководству.

Вратарь считает, что без качественных подписаний в защите мадридцы рискуют повторить проблемы прошлого сезона, когда команда провалила концовку из-за кадровых потерь.

По мнению Куртуа, нынешний состав "сливочных" слишком разбалансирован в линии обороны. Вратарь убежден, что команде не хватает не просто глубины, а именно игроков топ-уровня, которые могут сразу усилить стартовый состав.

В Мадриде, по данным источника, рассматривают два приоритетных варианта. Первый — Ибраима Конате из "Ливерпуля", один из самых надежных центрбеков АПЛ. Второй — Марк Гехи из "Кристал Пэлас", который стабильно прогрессирует и входит в сферу интересов нескольких европейских топов.

В последние пять сезонов центр защиты "Реала" не впечатлял своей игрой. Команда часто выигрывала благодаря атаке и геройству своих голкиперов.

"Реал" после 15 туров Ла Лиги занимает второе место, а в Лиге чемпионов находится на пятой позиции общей таблицы.

