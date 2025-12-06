Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Куртуа требует от руководства Реала купить хороших защитников

Куртуа требует от руководства Реала купить хороших защитников

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 12:50
Куртуа требует усиления Реала зимой — ему накипело
Тибо Куртуа. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" продолжает назревать недовольство игроков. Среди недовольных есть вратари во главе с Тибо Куртуа.

О недовольстве Куртуа сообщил портал El Nacional.

Реклама
Читайте также:
Игроки мадридского Реала
Игроки мадридского "Реала". Фото: Reuters

У Куртуа сильно накипело

Куртуа считает, что клубу необходимо срочное усиление в обороне уже в январе. Бельгиец передал свое требование руководству.

Вратарь считает, что без качественных подписаний в защите мадридцы рискуют повторить проблемы прошлого сезона, когда команда провалила концовку из-за кадровых потерь.

По мнению Куртуа, нынешний состав "сливочных" слишком разбалансирован в линии обороны. Вратарь убежден, что команде не хватает не просто глубины, а именно игроков топ-уровня, которые могут сразу усилить стартовый состав.

В Мадриде, по данным источника, рассматривают два приоритетных варианта. Первый — Ибраима Конате из "Ливерпуля", один из самых надежных центрбеков АПЛ. Второй — Марк Гехи из "Кристал Пэлас", который стабильно прогрессирует и входит в сферу интересов нескольких европейских топов.

В последние пять сезонов центр защиты "Реала" не впечатлял своей игрой. Команда часто выигрывала благодаря атаке и геройству своих голкиперов.

"Реал" после 15 туров Ла Лиги занимает второе место, а в Лиге чемпионов находится на пятой позиции общей таблицы.

Напомним, в киевском "Динамо" потеряли легионера, сбежавшего из Украины в Португалию.

Бывшая девушка звезды "Реала" влюбилась в игрока "Шахтера", который на 8 лет моложе.

Киевское "Динамо" подпишет уволенного тренера одного из клубов УПЛ.

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Испанская Ла Лига Тибо Куртуа
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации