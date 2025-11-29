Інтер хоче підписати Луніна та гарантує йому статус основного

Лунін завдяки єдиному матчу в сезоні привернув увагу топ-клубу
Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін цього сезону провів лише один матч. При цьому, він вже став ціллю для деяких клубів в літнє трансферне вікно.
Про один із можливих варіантів для Луніна повідомив портал Defensa Central.
Лунін зацікавив клуб, який тричі вигравав Лігу чемпіонів
За інформацією джерела, "Інтер" готовий зробити ставку на Луніна, пропонуючи українцю статус основного воротаря та багатомільйонний контракт.
Після продовження угоди з "Реалом" Лунін не став грати більше. Новий головний тренер Хабі Алонсо так само вважає Тібо Куртуа беззаперечним номером один, і дає українцю набагато менше шансів ніж Карло Анчелотті до нього.
За даними іспанських джерел, "Інтер" планує зробити офіційну пропозицію влітку 2026 року — мова про контракт на суму від 10 до 12 мільйонів євро та гарантію статусу основного голкіпера.
Для Луніна це може стати серйозною дилемою, оскільки йому з сім'єю подобається жити в Мадриді, але через відсутність ігрової практики він деградує як футболіст.
