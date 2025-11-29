Відео
Лунін завдяки єдиному матчу в сезоні привернув увагу топ-клубу

Лунін завдяки єдиному матчу в сезоні привернув увагу топ-клубу

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 07:09
Інтер хоче підписати Луніна та гарантує йому статус основного
Андрій Лунін. Фото: Reuters

Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін цього сезону провів лише один матч. При цьому, він вже став ціллю для деяких клубів в літнє трансферне вікно.

Про один із можливих варіантів для Луніна повідомив портал Defensa Central.

Андрей Лунин
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: Reuters

Лунін зацікавив клуб, який тричі вигравав Лігу чемпіонів

За інформацією джерела, "Інтер" готовий зробити ставку на Луніна, пропонуючи українцю статус основного воротаря та багатомільйонний контракт.

Після продовження угоди з "Реалом" Лунін не став грати більше. Новий головний тренер Хабі Алонсо так само вважає Тібо Куртуа беззаперечним номером один, і дає українцю набагато менше шансів ніж Карло Анчелотті до нього.

За даними іспанських джерел, "Інтер" планує зробити офіційну пропозицію влітку 2026 року — мова про контракт на суму від 10 до 12 мільйонів євро та гарантію статусу основного голкіпера.

Для Луніна це може стати серйозною дилемою, оскільки йому з сім'єю подобається жити в Мадриді, але через відсутність ігрової практики він деградує як футболіст.

Колишнього футболіста київського "Динамо" мобілізували після зустрічі з ТЦК.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
