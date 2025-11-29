Интер хочет подписать Лунина и гарантирует ему статус основного

Лунин благодаря первому матчу в сезоне привлек внимание топ-клуба
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин в этом сезоне провел лишь один матч. При этом, он уже стал целью для некоторых клубов в летнее трансферное окно.
Об одном из возможных вариантов для Лунина сообщил портал Defensa Central.
Лунин заинтересовал клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов
По информации источника, "Интер" готов сделать ставку на Лунина, предлагая украинцу статус основного вратаря и многомиллионный контракт.
После продления соглашения с "Реалом" Лунин не стал играть больше. Новый главный тренер Хаби Алонсо так же считает Тибо Куртуа безоговорочным номером один, и дает украинцу гораздо меньше шансов чем Карло Анчелотти до него.
По данным испанских источников, "Интер" планирует сделать официальное предложение летом 2026 года - речь о контракте на сумму от 10 до 12 миллионов евро и гарантию статуса основного голкипера.
Для Лунина это может стать серьезной дилеммой, поскольку ему с семьей нравится жить в Мадриде, но из-за отсутствия игровой практики он деградирует как футболист.
