Лунин благодаря первому матчу в сезоне привлек внимание топ-клуба

Лунин благодаря первому матчу в сезоне привлек внимание топ-клуба

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 07:09
Интер хочет подписать Лунина и гарантирует ему статус основного
Андрей Лунин. Фото: Reuters

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин в этом сезоне провел лишь один матч. При этом, он уже стал целью для некоторых клубов в летнее трансферное окно.

Об одном из возможных вариантов для Лунина сообщил портал Defensa Central.

Читайте также:
Андрей Лунин
Андрей Лунин на тренировке. Фото: Reuters

Лунин заинтересовал клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов

По информации источника, "Интер" готов сделать ставку на Лунина, предлагая украинцу статус основного вратаря и многомиллионный контракт.

После продления соглашения с "Реалом" Лунин не стал играть больше. Новый главный тренер Хаби Алонсо так же считает Тибо Куртуа безоговорочным номером один, и дает украинцу гораздо меньше шансов чем Карло Анчелотти до него.

По данным испанских источников, "Интер" планирует сделать официальное предложение летом 2026 года - речь о контракте на сумму от 10 до 12 миллионов евро и гарантию статуса основного голкипера.

Для Лунина это может стать серьезной дилеммой, поскольку ему с семьей нравится жить в Мадриде, но из-за отсутствия игровой практики он деградирует как футболист.

Бывшего футболиста киевского "Динамо" мобилизовали после встречи с ТЦК.

