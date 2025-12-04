Анхель Торрес покинув Україну та київське Динамо

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" знову втратило колумбійського вінгера Анхеля Торреса. Футболіст покинув команду та Україну.

Про свою подорож Торрес повідомив в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Куди дівся найбільш технічний футболіст "Динамо"

Торрес покинув Україну й, схоже, не повернеться на поле до кінця року.

Реклама

Колумбієць повідомив, що залишив Україну та прилетів до Португалії, додавши промовистий підпис: "Поранений лев усе одно залишається левом".

Футболіст, який цього сезону не грає, а лікується від травм, полетів до Португалії відновлюватись.

Реклама

Наприкінці жовтня Торрес повернувся до заявки та зіграв 6 листопада у матчі Ліги конференцій проти "Зріньські", але після міжнародної паузи більше не виходив на поле.

Нагадаємо, лідер збірної України з біатлону Юлія Джима не виступить цього року.

Реклама

Гранди з європейського чемпіонату почали полювання на гравця столичного "Динамо".

Легенда мадридського "Реалу" Тоні Кроос висловився про проблеми Хабі Алонсо.