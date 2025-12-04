Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гравець Динамо втік з України

Гравець Динамо втік з України

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 23:26
Анхель Торрес покинув Україну та київське Динамо
Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" знову втратило колумбійського вінгера Анхеля Торреса. Футболіст покинув команду та Україну.

Про свою подорож Торрес повідомив в Instagram.

Реклама
Читайте також:
Анхель Торрес
Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Куди дівся найбільш технічний футболіст "Динамо"

Торрес покинув Україну й, схоже, не повернеться на поле до кінця року.

Реклама

Колумбієць повідомив, що залишив Україну та прилетів до Португалії, додавши промовистий підпис: "Поранений лев усе одно залишається левом".

Футболіст, який цього сезону не грає, а лікується від травм, полетів до Португалії відновлюватись.

Реклама

Наприкінці жовтня Торрес повернувся до заявки та зіграв 6 листопада у матчі Ліги конференцій проти "Зріньські", але після міжнародної паузи більше не виходив на поле.

Нагадаємо, лідер збірної України з біатлону Юлія Джима не виступить цього року.

Реклама

Гранди з європейського чемпіонату почали полювання на гравця столичного "Динамо".

Легенда мадридського "Реалу" Тоні Кроос висловився про проблеми Хабі Алонсо.

футбол Динамо УПЛ травма Анхель Торрес
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації