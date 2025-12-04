Анхель Торрес покинув Україну та київське Динамо

Гравець Динамо втік з України
Київське "Динамо" знову втратило колумбійського вінгера Анхеля Торреса. Футболіст покинув команду та Україну.
Про свою подорож Торрес повідомив в Instagram.
Куди дівся найбільш технічний футболіст "Динамо"
Торрес покинув Україну й, схоже, не повернеться на поле до кінця року.
Колумбієць повідомив, що залишив Україну та прилетів до Португалії, додавши промовистий підпис: "Поранений лев усе одно залишається левом".
Футболіст, який цього сезону не грає, а лікується від травм, полетів до Португалії відновлюватись.
Наприкінці жовтня Торрес повернувся до заявки та зіграв 6 листопада у матчі Ліги конференцій проти "Зріньські", але після міжнародної паузи більше не виходив на поле.
