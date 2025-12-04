Анхель Торрес покинул Украину и киевское Динамо

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" снова потеряло колумбийского вингера Анхеля Торреса. Футболист покинул команду и Украину.

О своем путешествии Торрес сообщил в Instagram.

Куда делся самый техничный футболист "Динамо"

Торрес покинул Украину и, похоже, не вернется на поле до конца года.

Колумбиец сообщил, что покинул Украину и прилетел в Португалию, добавив красноречивую подпись: "Раненый лев все равно остается львом".

Футболист, который в этом сезоне не играет, а лечится от травм, полетел в Португалию восстанавливаться.

В конце октября Торрес вернулся в заявку и сыграл 6 ноября в матче Лиги конференций против "Зриньски", но после международной паузы больше не выходил на поле.

