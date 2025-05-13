Динамо дозаявило Анхеля Торреса — колумбиец может дебютировать до конца сезона

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в последних матчах сезона сможет использовать своего новичка Анхеля Торреса. Вероятно, это может произойти после того, как команда обеспечит чемпионство.

Возможность выйти на поле у футболиста уже появилась, сообщил портал Новини.LIVE.

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На сайте украинской Премьер-лиги в заявке киевского "Динамо" появился футболист из Колумбии Анхель Торрес. 25-летний вингер будет выступать под номером 17.

Колумбиец, который имеет рост 172 см и вес 70 кг, играет на позиции правого или левого вингера.

Заявка Торреса на сезон. Фото: скриншот

Новичок только в мае после недели тренировок подписал контракт с "Динамо" на правах свободного агента. До этого он выступал в Австралии, где его обвинили в изнасиловании и игрок пропустил полгода. Когда же суд оправдал Торреса, то он отправился в Киев, где его хотели видеть еще в прошлом году.

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