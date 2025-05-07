Торрес объяснил, почему перешел в Динамо

Анхель Торрес на презентации. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" Анхель Торрес поделился своими впечатлениями после перехода в клуб и рассказал о первых днях в Украине. Футболист признался, что ему нравится атмосфера в команде и он настроен надолго задержаться в Киеве.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", Торрес высоко оценил уровень украинского футбола, сравнив его с чемпионатом Португалии, где ранее выступал.

Реклама

Читайте также:

Анхель Торрес подписал контракт с киевским "Динамо" после того, как несколько дней провел в украинском клубе на просмотре. Футболист отметил, что за последний год велись длительные переговоры о его переходе, и теперь он готов демонстрировать свои лучшие качества. Игрок подчеркнул, что ему комфортнее всего на позиции правого вингера, но он открыт для игры на любом месте в атаке.

Цели и амбиции Анхеля Торреса

Футболист знает о высоких целях "Динамо" — завоевании чемпионского титула и появлении третьей звезды на эмблеме клуба. По его словам, он хочет помочь команде победить в УПЛ и готов полностью посвятить себя "бело-синим".

Анхель Торрес также отметил, что в Киеве его приятно удивили люди и кухня — особенно украинский борщ. По его словам, он планирует больше узнать о городе и украинской культуре.

Анхель Торрес на стадионе в Киеве. Фото: пресс-служба "Динамо"

На данный момент Торрес выбрал игровой номер 17 — как комбинацию любимых номеров 10 и 7. Он уже начал тренировки с командой и намерен бороться за титулы с самым титулованным клубом Украины.

Напомним, тренер молодежной команды "Динамо" стал претендентом на замену Александра Шовковского.

В киевской команде готовы к продаже Владимира Бражко, его заменит другой молодой футболист.

Определены соперники чемпиона Украины по Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ламин Ямаль и Педри объяснили, что помешало "Барселоне" выйти в финал Лиги чемпионов.