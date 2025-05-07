Торрес пояснив, чому перейшов у Динамо

Анхель Торрес на презентації. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" Анхель Торрес поділився своїми враженнями після переходу в клуб і розповів про перші дні в Україні. Футболіст зізнався, що йому подобається атмосфера в команді та він налаштований надовго затриматися в Києві.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", Торрес високо оцінив рівень українського футболу, порівнявши його з чемпіонатом Португалії, де раніше виступав.

Реклама

Читайте також:

Анхель Торрес підписав контракт із київським "Динамо" після того, як декілька днів провів в українському клубі на перегляді. Футболіст зазначив, що за останній рік велися тривалі переговори про його перехід, і тепер він готовий демонструвати свої найкращі якості. Гравець підкреслив, що йому найкомфортніше на позиції правого вінгера, але він відкритий для гри на будь-якому місці в атаці.

Цілі та амбіції Анхеля Торреса

Футболіст знає про високі цілі "Динамо" — здобуття чемпіонського титулу та появу третьої зірки на емблемі клубу. За його словами, він хоче допомогти команді перемогти в УПЛ і готовий повністю присвятити себе "біло-синім".

Анхель Торрес також зазначив, що в Києві його приємно здивували люди та кухня — особливо український борщ. За його словами, він планує більше дізнатися про місто та українську культуру.

Анхель Торрес на стадіоні в Києві. Фото: прес-служба "Динамо"

На цей час Торрес вибрав ігровий номер 17 — як комбінацію улюблених номерів 10 та 7. Він уже почав тренування з командою і має намір боротися за титули з найтитулованішим клубом України.

Нагадаємо, тренер молодіжної команди "Динамо" став претендентом на заміну Олександра Шовковського.

У київській команді готові до продажу Володимира Бражка, його замінить інший молодий футболіст.

Визначено суперників чемпіона України по Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Ламін Ямаль та Педрі пояснили, що завадило "Барселоні" вийти у фінал Ліги чемпіонів.