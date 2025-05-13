Динамо дозаявило Анхеля Торреса — колумбієць може дебютувати до кінця сезону

Анхель Торрес. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в останніх матчах сезону зможе використати свого новачка Анхеля Торреса. Ймовірно, це може статися після того, як команда забезпечить чемпіонство.

Можливість вийти на поле у футболіста вже з’явилась, повідомив портал Новини.LIVE.

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На сайті української Прем’єр-ліги в заявці київського "Динамо" з’явився футболіст із Колумбії Анхель Торрес. 25-річний футболіст виступатиме під номером 17.

Колумбієць, який має зріст 172 см та вагу 70 кг, грає на позиції правого або лівого вінгера.

Заявка Торреса на сезон. Фото: скриншот

Новачок лише у травні після тижня тренувань підписав контракт з "Динамо" на правах вільного агента. До цього він виступав в Австралії, де його звинуватили в зґвалтуванні й гравець пропустив півроку. Коли ж суд виправдав Торреса, то він відправився у Київ, де його хотіли бачити ще минулого року.

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