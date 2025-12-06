Динамо запросило одного з тренерів Полісся

Михайло Федунов. Фото: "Полісся"

"Полісся" Житомир офіційно оголосило про припинення співпраці з тренером воротарів Михайлом Федуновим. Після цього, ймовірно, фахівець був безробітним лише кілька днів.

Федунов перейде в київське "Динамо", повідомив паблік "Динамо Київ Inside".

За інформацією джерела, "Динамо" узгодило контракт із Федуновим.

У "Поліссі" тренер працював із 2022 року та пройшов шлях від Першої ліги до УПЛ. До Житомира він тренував голкіперів у системі маріупольського "Іллічівця", який потім став "Маріуполем".

Після Маріуполя він працював у "Поділлі" (2020 рік) та "Лівому Березі" (2021-2022 рр.).

Запрошення Федунова можна пов’язати із необхідністю підсилити роботу з воротарською лінією. Ймовірно, в клубі не бачать достатнього досвіту у Тараса Луценка, який наразі працює з голкіперами в тренерському штабі Ігоря Костюка.

