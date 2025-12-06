Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Київське Динамо переманило тренера з одного із клубів УПЛ

Київське Динамо переманило тренера з одного із клубів УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 07:10
Динамо запросило одного з тренерів Полісся
Михайло Федунов. Фото: "Полісся"

"Полісся" Житомир офіційно оголосило про припинення співпраці з тренером воротарів Михайлом Федуновим. Після цього, ймовірно, фахівець був безробітним лише кілька днів.

Федунов перейде в київське "Динамо", повідомив паблік "Динамо Київ Inside".

Реклама
Читайте також:
Игорь Костюк с тренерским штабом
В.о. головного тренера "Динамо" Ігор Костюк на матчі з "Полтавою". Фото: "Динамо"  

У "Динамо" з'явиться новий тренер

За інформацією джерела, "Динамо" узгодило контракт із Федуновим.

У "Поліссі" тренер працював із 2022 року та пройшов шлях від Першої ліги до УПЛ. До Житомира він тренував голкіперів у системі маріупольського "Іллічівця", який потім став "Маріуполем".

Після Маріуполя він працював у "Поділлі" (2020 рік) та "Лівому Березі" (2021-2022 рр.). 

Запрошення Федунова можна пов’язати із необхідністю підсилити роботу з воротарською лінією. Ймовірно, в клубі не бачать достатнього досвіту у Тараса Луценка, який наразі працює з голкіперами в тренерському штабі Ігоря Костюка.

Нагадаємо, один з найтехнічніших гравців київського "Динамо" покинув країну.

Український нападник Артем Довбик близький до трансферу з "Роми".

футбол Динамо УПЛ Полісся Михайло Федунов
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації