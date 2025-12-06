Видео
Главная Спорт Киевское Динамо переманило тренера из одного из клубов УПЛ

Киевское Динамо переманило тренера из одного из клубов УПЛ

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 07:10
Динамо пригласило одного из тренеров Полесья
Михаил Федунов. Фото: "Полесье"

"Полесье" Житомир официально объявило о прекращении сотрудничества с тренером вратарей Михаилом Федуновым. После этого, вероятно, специалист был без работы лишь несколько дней.

Федунов перейдет в киевское "Динамо", сообщил паблик "Динамо Киев Inside".

Игорь Костюк с тренерским штабом
И.о. главного тренера "Динамо" Игорь Костюк на матче с "Полтавой". Фото: "Динамо"

У "Динамо" появится новый тренер

По информации источника, "Динамо" согласовало контракт с Федуновым.

В "Полесье" тренер работал с 2022 года и прошел путь от Первой лиги до УПЛ. До Житомира он тренировал голкиперов в системе мариупольского "Ильичевца", который затем стал "Мариуполем".

После Мариуполя он работал в "Подолье" (2020 год) и "Левом Береге" (2021-2022 гг.).

Приглашение Федунова можно связать с необходимостью усилить работу с вратарской линией. Вероятно, в клубе не видят достаточного опыта у Тараса Луценко, который сейчас работает с голкиперами в тренерском штабе Игоря Костюка.

Напомним, один из самых техничных игроков киевского "Динамо" покинул страну.

Украинский нападающий Артем Довбик близок к трансферу из "Ромы".

футбол Динамо УПЛ Полесье Михаил Федунов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
