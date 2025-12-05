Відео
Новий претендент — Довбик може поїхати з Італії

Новий претендент — Довбик може поїхати з Італії

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 18:30
Довбик за крок від переходу з Роми у відомий клуб
Артем Довбик під час матчу. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик продовжує привертати увагу великих європейських клубів. Футболіст з'явився в трансферному списку стамбульського "Фенербахче".

Турецький гранд розглядає відразу кілька варіантів посилення атаки, і українець опинився серед пріоритетних кандидатів, повідомляє BBO Sports.

Реклама
Читайте також:

До списку гравців, якими цікавиться "Фенербахче", включено також Роберта Левандовського з "Барселони" та Александера Серлота з мадридського "Атлетіко". Поява Артема Довбика серед таких імен свідчить про високу довіру до його потенціалу та увагу з боку турецького клубу, який активно планує зимове вікно.

Артем Довбик
Артем Довбик (ліворуч) та Джанлука Манчіні. Фото: Reuters/Russell Cheyne

Чому інтерес до Довбика зростає

Раніше повідомлялося, що український форвард потрапив у сферу інтересів "Бешикташа", а також був запропонований низці європейських клубів. Попри скромну результативність у поточному сезоні, Довбик залишається затребуваним завдяки універсальності, грі корпусом та здатності працювати в системних атаках.

У нинішньому сезоні українець провів 14 матчів за "Рому" у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Його контракт із клубом діє до літа 2029 року, а поточна трансферна вартість оцінюється приблизно у 25 млн євро.

Нагадаємо, іноземний тренер здивував висловлюванням про наставника збірної України Сергія Реброва.

Відома тенісистка Марта Костюк на початку кар'єри отримала пропозицію про зміну громадянства.

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери ФК Рома (Рим) Трабзонспор
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
