Довбик за крок від переходу з Роми у відомий клуб

Новий претендент — Довбик може поїхати з Італії
Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик продовжує привертати увагу великих європейських клубів. Футболіст з'явився в трансферному списку стамбульського "Фенербахче".
Турецький гранд розглядає відразу кілька варіантів посилення атаки, і українець опинився серед пріоритетних кандидатів, повідомляє BBO Sports.
До списку гравців, якими цікавиться "Фенербахче", включено також Роберта Левандовського з "Барселони" та Александера Серлота з мадридського "Атлетіко". Поява Артема Довбика серед таких імен свідчить про високу довіру до його потенціалу та увагу з боку турецького клубу, який активно планує зимове вікно.
Чому інтерес до Довбика зростає
Раніше повідомлялося, що український форвард потрапив у сферу інтересів "Бешикташа", а також був запропонований низці європейських клубів. Попри скромну результативність у поточному сезоні, Довбик залишається затребуваним завдяки універсальності, грі корпусом та здатності працювати в системних атаках.
У нинішньому сезоні українець провів 14 матчів за "Рому" у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Його контракт із клубом діє до літа 2029 року, а поточна трансферна вартість оцінюється приблизно у 25 млн євро.
Нагадаємо, іноземний тренер здивував висловлюванням про наставника збірної України Сергія Реброва.
Відома тенісистка Марта Костюк на початку кар'єри отримала пропозицію про зміну громадянства.
Читайте Новини.LIVE!