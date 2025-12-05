Довбик за крок від переходу з Роми у відомий клуб

Артем Довбик під час матчу. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Форвард італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик продовжує привертати увагу великих європейських клубів. Футболіст з'явився в трансферному списку стамбульського "Фенербахче".

Турецький гранд розглядає відразу кілька варіантів посилення атаки, і українець опинився серед пріоритетних кандидатів, повідомляє BBO Sports.

До списку гравців, якими цікавиться "Фенербахче", включено також Роберта Левандовського з "Барселони" та Александера Серлота з мадридського "Атлетіко". Поява Артема Довбика серед таких імен свідчить про високу довіру до його потенціалу та увагу з боку турецького клубу, який активно планує зимове вікно.

Артем Довбик (ліворуч) та Джанлука Манчіні. Фото: Reuters/Russell Cheyne

Чому інтерес до Довбика зростає

Раніше повідомлялося, що український форвард потрапив у сферу інтересів "Бешикташа", а також був запропонований низці європейських клубів. Попри скромну результативність у поточному сезоні, Довбик залишається затребуваним завдяки універсальності, грі корпусом та здатності працювати в системних атаках.

У нинішньому сезоні українець провів 14 матчів за "Рому" у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Його контракт із клубом діє до літа 2029 року, а поточна трансферна вартість оцінюється приблизно у 25 млн євро.

