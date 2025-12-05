Відео
Іноземний тренер поскаржився на Реброва — що сказав

Іноземний тренер поскаржився на Реброва — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 13:02
Сербський тренер здивував зізнанням про Реброва
Сергій Ребров реагує на події в матчі. Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Сербський тренер Небойша Виньєвич, який працював в угорському чемпіонаті з 2013 по 2020 рік, розповів, що саме екснаставник київського "Динамо" Сергій Ребров був його найважчим суперником у період роботи в Уйпешті.

Матчі проти команд українського тренера незмінно проходили під високим тиском і вимагали максимальної концентрації, повідомляє Nemzetisport.

Небойша Виньєвич зазначив, що "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва швидко перетворився на стабільну й організовану команду, а сам український фахівець показував дивовижну цілеспрямованість. Він наголосив, що поразки від "Фраді" були закономірними, адже суперник демонстрував системність та зростання від сезону до сезону.

Небойша Виньевич
Небойша Виньєвич дає інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Виньєвич пояснив, чому вірить у Реброва

Сербський наставник вважає, що робота в Угорщині стала ключовим етапом у становленні Реброва. Він також висловив упевненість, що нинішній головний тренер збірної України здатний вивести команду на чемпіонат світу й надалі отримати шанс у клубі АПЛ. Крім того, Виньєвич нагадав, що стартові амбіції українця були помітні ще за часів їхніх особистих бесід.

"Я тричі програвав його командам, і щоразу відчував, як грамотно він будує гру. Він підняв "Ференцварош" на новий рівень і продовжував розвиватися сам. Я впевнений, що його шлях приведе до великих вершин, Ребров завжди прагнув працювати в найсильніших лігах", — заявив Виньєвич.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
