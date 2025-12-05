Сербський тренер здивував зізнанням про Реброва

Сергій Ребров реагує на події в матчі. Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Сербський тренер Небойша Виньєвич, який працював в угорському чемпіонаті з 2013 по 2020 рік, розповів, що саме екснаставник київського "Динамо" Сергій Ребров був його найважчим суперником у період роботи в Уйпешті.

Матчі проти команд українського тренера незмінно проходили під високим тиском і вимагали максимальної концентрації, повідомляє Nemzetisport.

Небойша Виньєвич зазначив, що "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва швидко перетворився на стабільну й організовану команду, а сам український фахівець показував дивовижну цілеспрямованість. Він наголосив, що поразки від "Фраді" були закономірними, адже суперник демонстрував системність та зростання від сезону до сезону.

Небойша Виньєвич дає інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Виньєвич пояснив, чому вірить у Реброва

Сербський наставник вважає, що робота в Угорщині стала ключовим етапом у становленні Реброва. Він також висловив упевненість, що нинішній головний тренер збірної України здатний вивести команду на чемпіонат світу й надалі отримати шанс у клубі АПЛ. Крім того, Виньєвич нагадав, що стартові амбіції українця були помітні ще за часів їхніх особистих бесід.

"Я тричі програвав його командам, і щоразу відчував, як грамотно він будує гру. Він підняв "Ференцварош" на новий рівень і продовжував розвиватися сам. Я впевнений, що його шлях приведе до великих вершин, Ребров завжди прагнув працювати в найсильніших лігах", — заявив Виньєвич.

