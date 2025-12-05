Відео
Скандальний гравець Динамо може піти з київського клубу

Скандальний гравець Динамо може піти з київського клубу

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 12:01
Ситуація Бленуце в Динамо ускладнилася, можливий трансфер
Владислав Бленуце під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Владислав Бленуце може покинути клуб у найближче зимове трансферне вікно. Ситуація гравця погіршується.

У матчі проти "Полтави" Бленуце знову залишився на лавці й не вийшов на поле вже втретє поспіль, повідомляє румунське видання Stiri de Cluj.

Проблеми з ігровим часом тягнуться довше. У шести з восьми останніх зустрічей 20-річний нападник не провів жодної хвилини. Владислав Бленуце переходив у "Динамо" як перспективний юніор із хорошою статистикою в юнацьких збірних Румунії, але закріпитися в першій команді йому поки що не вдалося.

Владислав Блэнуцэ
Владислав Бленуце святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Клуб готовий відпустити Бленуце

За даними румунських журналістів, "Динамо" має намір наполягати на розставанні вже взимку. Кияни розглядають як варіант оренди, так і повноцінного трансферу, щоб гравець отримав стабільну практику. Інтерес до Бленуце раніше проявляли кілька клубів Ліги 1 Румунії, які стежать за ситуацією.

Ситуація фактично підійшла до розв'язки: клуб розраховує оновити лінію атаки, а для Бленуце відхід на задній план став системним явищем. Рішення щодо його майбутнього може бути ухвалене відразу після старту зимового вікна.

Нагадаємо, Мирон Маркевич розкритикував роботу колишнього тренера "Динамо" Олександра Шовковського.

Тенісистка Марта Костюк могла змінити громадянство, але вирішила зберегти український паспорт.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Владіслав Бленуце
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
