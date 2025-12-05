Ситуація Бленуце в Динамо ускладнилася, можливий трансфер

Владислав Бленуце під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Владислав Бленуце може покинути клуб у найближче зимове трансферне вікно. Ситуація гравця погіршується.

У матчі проти "Полтави" Бленуце знову залишився на лавці й не вийшов на поле вже втретє поспіль, повідомляє румунське видання Stiri de Cluj.

Проблеми з ігровим часом тягнуться довше. У шести з восьми останніх зустрічей 20-річний нападник не провів жодної хвилини. Владислав Бленуце переходив у "Динамо" як перспективний юніор із хорошою статистикою в юнацьких збірних Румунії, але закріпитися в першій команді йому поки що не вдалося.

Владислав Бленуце святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Клуб готовий відпустити Бленуце

За даними румунських журналістів, "Динамо" має намір наполягати на розставанні вже взимку. Кияни розглядають як варіант оренди, так і повноцінного трансферу, щоб гравець отримав стабільну практику. Інтерес до Бленуце раніше проявляли кілька клубів Ліги 1 Румунії, які стежать за ситуацією.

Ситуація фактично підійшла до розв'язки: клуб розраховує оновити лінію атаки, а для Бленуце відхід на задній план став системним явищем. Рішення щодо його майбутнього може бути ухвалене відразу після старту зимового вікна.

