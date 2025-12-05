Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Скандальный игрок Динамо может уйти из киевского клуба

Скандальный игрок Динамо может уйти из киевского клуба

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 12:01
Ситуация Блэнуцэ в Динамо осложнилась, возможен трансфер
Владислав Блэнуцэ во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ может покинуть клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. Ситуация игрока ухудшается.

В матче против "Полтавы" Блэнуцэ вновь остался на скамейке и не вышел на поле уже третий раз подряд, сообщает румынское издание Stiri de Cluj.

Реклама
Читайте также:

Проблемы с игровым временем тянутся дольше. В шести из восьми последних встреч 20-летний нападающий не провёл ни одной минуты. Владислав Блэнуцэ переходил в "Динамо" как перспективный юниор с хорошей статистикой в юношеских сборных Румынии, но закрепиться в первой команде ему пока не удалось. 

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Клуб готов расстаться с Блэнуцэ

По данным румынских журналистов, "Динамо" намерено настаивать на расставании уже зимой. Киевляне рассматривают как вариант аренды, так и полноценного трансфера, чтобы игрок получил стабильную практику. Интерес к Блэнуцэ ранее проявляли несколько клубов Лиги 1 Румынии, которые следят за ситуацией.

Ситуация фактически подошла к развязке: клуб рассчитывает обновить линию атаки, а для Блэнуцэ отход на задний план стал системным явлением. Решение по его будущему может быть принято сразу после старта зимнего окна. 

Напомним, Мирон Маркевич раскритиковал работу бывшего тренера "Динамо" Александра Шовковского. 

Теннисистка Марта Костюк могла сменить гражданство, но решила сохранить украинский паспорт. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Бленуце
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации