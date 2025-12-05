Ситуация Блэнуцэ в Динамо осложнилась, возможен трансфер

Владислав Блэнуцэ во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ может покинуть клуб в ближайшее зимнее трансферное окно. Ситуация игрока ухудшается.

В матче против "Полтавы" Блэнуцэ вновь остался на скамейке и не вышел на поле уже третий раз подряд, сообщает румынское издание Stiri de Cluj.

Проблемы с игровым временем тянутся дольше. В шести из восьми последних встреч 20-летний нападающий не провёл ни одной минуты. Владислав Блэнуцэ переходил в "Динамо" как перспективный юниор с хорошей статистикой в юношеских сборных Румынии, но закрепиться в первой команде ему пока не удалось.

Владислав Блэнуцэ празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Клуб готов расстаться с Блэнуцэ

По данным румынских журналистов, "Динамо" намерено настаивать на расставании уже зимой. Киевляне рассматривают как вариант аренды, так и полноценного трансфера, чтобы игрок получил стабильную практику. Интерес к Блэнуцэ ранее проявляли несколько клубов Лиги 1 Румынии, которые следят за ситуацией.

Ситуация фактически подошла к развязке: клуб рассчитывает обновить линию атаки, а для Блэнуцэ отход на задний план стал системным явлением. Решение по его будущему может быть принято сразу после старта зимнего окна.

