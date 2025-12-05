Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лидер Кудровки оценил шансы команды перед игрой с Динамо

Лидер Кудровки оценил шансы команды перед игрой с Динамо

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 11:01
Морозко рассказал, как Кудровка будет играть против Динамо
Евгений Морозко на тренировке. Фото: instagram.com/yevhenii_morozko/

Полузащитник "Кудровки" Евгений Морозко поделился ожиданиями от матча с чемпионата Украины киевским "Динамо". Футболист отметил, что внимательно следил за последним поражением киевлян от "Полтавы".

Такой результат был неожиданным, но сам по себе не делает предстоящую встречу легче, заявил Морозко в интервью Champion Radio

Реклама
Читайте также:

Евгений Морозко заявил, что несмотря на кризис, "Динамо" остается грандом украинского футбола и всегда выходит на поле с максимальным настроем. Хавбек подчеркнул, что внутренние проблемы "Динамо" не являются темой для обсуждения вне команды. "Кудровка" анализирует ошибки соперника, но концентрируется прежде всего на собственной игре и стремлении завершить осеннюю часть сезона на высокой ноте.

Евгений Морозко
Евгений Морозко во время интервью. Фото: instagram.com/yevhenii_morozko/

Почему "Кудровка" верит в свои шансы

Морозко отметил, что его команда уже набралась опыта в играх с сильными соперниками и видит потенциал в своих действиях. Он признал, что серия без побед давит и на "Кудровку", но матч с грандами всегда вызывает особую мотивацию и позволяет показать максимум.

В завершение Морозко подчеркнул, что команда готова бороться за результат и рассчитывает на удачу, которая раньше часто ускользала.

"Мы разбираем ошибки соперника, но главное — понимать, как играть самим. Настрой на "Динамо" всегда максимальный, потому что это клуб с большой историей. Надеюсь, что в этот раз фарт будет на нашей стороне", — объяснил Морозко. 

Напомним, ранее Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского во время работы в "Динамо". 

Звезда украинского тенниса Марта Костюк вспомнила о предложении принять гражданство другого государства. 

спорт футбол Динамо УПЛ ФК Кудривка Евгений Морозко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации