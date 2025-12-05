Морозко рассказал, как Кудровка будет играть против Динамо

Евгений Морозко на тренировке. Фото: instagram.com/yevhenii_morozko/

Полузащитник "Кудровки" Евгений Морозко поделился ожиданиями от матча с чемпионата Украины киевским "Динамо". Футболист отметил, что внимательно следил за последним поражением киевлян от "Полтавы".

Такой результат был неожиданным, но сам по себе не делает предстоящую встречу легче, заявил Морозко в интервью Champion Radio.

Евгений Морозко заявил, что несмотря на кризис, "Динамо" остается грандом украинского футбола и всегда выходит на поле с максимальным настроем. Хавбек подчеркнул, что внутренние проблемы "Динамо" не являются темой для обсуждения вне команды. "Кудровка" анализирует ошибки соперника, но концентрируется прежде всего на собственной игре и стремлении завершить осеннюю часть сезона на высокой ноте.

Евгений Морозко во время интервью. Фото: instagram.com/yevhenii_morozko/

Почему "Кудровка" верит в свои шансы

Морозко отметил, что его команда уже набралась опыта в играх с сильными соперниками и видит потенциал в своих действиях. Он признал, что серия без побед давит и на "Кудровку", но матч с грандами всегда вызывает особую мотивацию и позволяет показать максимум.

В завершение Морозко подчеркнул, что команда готова бороться за результат и рассчитывает на удачу, которая раньше часто ускользала.

"Мы разбираем ошибки соперника, но главное — понимать, как играть самим. Настрой на "Динамо" всегда максимальный, потому что это клуб с большой историей. Надеюсь, что в этот раз фарт будет на нашей стороне", — объяснил Морозко.

