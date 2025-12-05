Морозко розповів, як Кудрівка гратиме проти Динамо

Євген Морозко на тренуванні. Фото: instagram.com/yevhenii_morozko/

Півзахисник "Кудрівки" Євген Морозко поділився очікуваннями від матчу з чемпіонату України київським "Динамо". Футболіст зазначив, що уважно стежив за останньою поразкою киян від "Полтави".

Такий результат був несподіваним, але сам по собі не робить майбутню зустріч легшою, заявив Морозко в інтерв'ю Champion Radio.

Реклама

Читайте також:

Євген Морозко заявив, що попри кризу, "Динамо" залишається грандом українського футболу і завжди виходить на поле з максимальним настроєм. Хавбек підкреслив, що внутрішні проблеми "Динамо" не є темою для обговорення поза командою. "Кудрівка" аналізує помилки суперника, але концентрується насамперед на власній грі та прагненні завершити осінню частину сезону на високій ноті.

Євген Морозко під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/yevhenii_morozko/

Чому "Кудрівка" вірить у свої шанси

Морозко зазначив, що його команда вже набралася досвіду в іграх із сильними суперниками й бачить потенціал у своїх діях. Він визнав, що серія без перемог тисне і на "Кудрівку", але матч із грандами завжди викликає особливу мотивацію та дає змогу показати максимум.

На завершення Морозко підкреслив, що команда готова боротися за результат та розраховує на удачу, яка раніше часто вислизала.

"Ми розбираємо помилки суперника, але головне — розуміти, як грати самим. Настрій на "Динамо" завжди максимальний, тому що це клуб із великою історією. Сподіваюся, що цього разу фарт буде на нашому боці", — пояснив Морозко.

Нагадаємо, раніше Мирон Маркевич назвав головну помилку Олександра Шовковського під час роботи в "Динамо".

Зірка українського тенісу Марта Костюк згадала про пропозицію прийняти громадянство іншої держави.