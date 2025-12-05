Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Колишній тренер Динамо розкритикував суддівство в УПЛ

Колишній тренер Динамо розкритикував суддівство в УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 10:16
Ковалець звинуватив арбітрів УПЛ у системних помилках
Український футбольний суддя Ігор Пасхал. Фото: УНІАН

Український тренер Сергій Ковалець висловив невдоволення якістю суддівства в Прем'єр-лізі, зазначивши, що претензії до роботи арбітрів лунають практично від усіх клубів.

За його словами, ситуація з VAR посилила кількість спірних рішень, а окремі епізоди мають парадоксальний вигляд навіть за наявності відеоповторів, повідомляє Sport.ua.

Реклама
Читайте також:

Сергій Ковалець підкреслив, що головне питання полягає у відсутності системного діалогу між арбітрами, клубами та керівниками українського футболу. Він упевнений, що саме президенти та директори команд повинні ініціювати спільні зустрічі, щоб домагатися прозорості та пояснень щодо резонансних епізодів.

Сергей Ковалец
Тренер Сергій Ковалець під час матчу. Фото: УНІАН

Ковалець вважає ситуацію критичною

Фахівець нагадав про випадки в матчах "Оболоні", "Шахтаря", "Полісся" та "Динамо", які, на його думку, вимагали публічних коментарів від суддів. Він також вказав на досвід європейських ліг, де рефері з'являються в медіа і беруть відповідальність за помилки, що знижує напругу серед клубів і вболівальників.

На завершення Ковалець заявив, що реформи мають починатися зверху — з керівників, які інвестують у футбол та мають право вимагати прозорості. Тренер упевнений, що нинішні проблеми можна розв'язати, якщо побудувати відкриту систему спілкування, але для цього необхідне бажання і тиск з боку клубів-лідерів.

"Арбітри теж люди, але помилки мають пояснюватися й обговорюватися. Якщо ми хочемо нормальний футбол, то потрібна прозорість на всіх рівнях. Я впевнений, що клуби здатні змінити систему, якщо почнуть діяти разом", — пояснив Ковалець.

Нагадаємо, відомій тенісистці Марті Костюк пропонували змінити українське громадянство.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта відповів на запитання про третій термін на чолі каталонського клубу.

спорт футбол судді УПЛ Сергій Ковалець
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації