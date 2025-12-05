Ковалець звинуватив арбітрів УПЛ у системних помилках

Український футбольний суддя Ігор Пасхал. Фото: УНІАН

Український тренер Сергій Ковалець висловив невдоволення якістю суддівства в Прем'єр-лізі, зазначивши, що претензії до роботи арбітрів лунають практично від усіх клубів.

За його словами, ситуація з VAR посилила кількість спірних рішень, а окремі епізоди мають парадоксальний вигляд навіть за наявності відеоповторів, повідомляє Sport.ua.

Сергій Ковалець підкреслив, що головне питання полягає у відсутності системного діалогу між арбітрами, клубами та керівниками українського футболу. Він упевнений, що саме президенти та директори команд повинні ініціювати спільні зустрічі, щоб домагатися прозорості та пояснень щодо резонансних епізодів.

Тренер Сергій Ковалець під час матчу. Фото: УНІАН

Ковалець вважає ситуацію критичною

Фахівець нагадав про випадки в матчах "Оболоні", "Шахтаря", "Полісся" та "Динамо", які, на його думку, вимагали публічних коментарів від суддів. Він також вказав на досвід європейських ліг, де рефері з'являються в медіа і беруть відповідальність за помилки, що знижує напругу серед клубів і вболівальників.

На завершення Ковалець заявив, що реформи мають починатися зверху — з керівників, які інвестують у футбол та мають право вимагати прозорості. Тренер упевнений, що нинішні проблеми можна розв'язати, якщо побудувати відкриту систему спілкування, але для цього необхідне бажання і тиск з боку клубів-лідерів.

"Арбітри теж люди, але помилки мають пояснюватися й обговорюватися. Якщо ми хочемо нормальний футбол, то потрібна прозорість на всіх рівнях. Я впевнений, що клуби здатні змінити систему, якщо почнуть діяти разом", — пояснив Ковалець.

