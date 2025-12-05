Маркевич вказав на головну помилку Шовковського в Динамо

Олександр Шовковський після нагородження медаллю чемпіона. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній наставник збірної України Мирон Маркевич заявив, що Олександр Шовковський поспішив, приймаючи пропозицію очолити київське "Динамо" без достатнього тренерського досвіду.

Маркевич зазначив, що на такому рівні відсутність повноцінної підготовки швидко стає помітною, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Будь-який тренер повинен пройти весь шлях знизу вгору, починаючи з дитячо-юнацьких команд, вважає Мирон Маркевич. Це формує фундамент професії, який необхідний для подальшого успіху в топклубі та для стійкості в кризових ситуаціях.

Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: пресслужба "Динамо"

Головна помилка Шовковського

Після золотого сезону під керівництвом Шовковського "Динамо" різко втратило позиції й опустилося на сьоме місце УПЛ. Це, на думку Маркевича, підтвердило, що відсутність базової тренерської школи позначилася на якості управління командою.

"Історія Олександра має стати уроком для молодих тренерів. Не можна перескакувати через щаблі — це завжди погано закінчується. Потрібно пройти весь шлях, щоб бути готовим до великих викликів", — сказав Маркевич.

