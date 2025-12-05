Видео
Видео

Главная Спорт Маркевич оценил провал Шовковского — неожиданная версия

Маркевич оценил провал Шовковского — неожиданная версия

Дата публикации 5 декабря 2025 09:46
Маркевич указал на главную ошибку Шовковского в Динамо
Александр Шовковский после награждения медалью чемпиона. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что Александр Шовковский поспешил, принимая предложение возглавить киевское "Динамо" без достаточного тренерского опыта.

Маркевич отметил, что на таком уровне отсутствие полноценной подготовки быстро становится заметным, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Любой тренер должен пройти весь путь снизу вверх, начиная с детско-юношеских команд, считает Мирон Маркевич. Это формирует фундамент профессии, который необходим для дальнейшего успеха в топ-клубе и для устойчивости в кризисных ситуациях. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главная ошибка Шовковского

После золотого сезона под руководством Шовковского "Динамо" резко потеряло позиции и опустилось на седьмое место УПЛ. Это, по мнению Маркевича, подтвердило, что отсутствие базовой тренерской школы сказалось на качестве управления командой.

"История Александра должна стать уроком для молодых тренеров. Нельзя перескакивать через ступени — это всегда плохо заканчивается. Нужно пройти весь путь, чтобы быть готовым к большим вызовам", — сказал Маркевич.

спорт футбол Динамо тренер Александр Шовковский Мирон Маркевич
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
