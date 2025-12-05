Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Президент Барселоны сравнил себя с Путиным и Мадуро

Президент Барселоны сравнил себя с Путиным и Мадуро

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 08:03
Лапорта заговорил о Путине и выборах на новый срок в Барселоне
Президент Барселоны Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Bruna Casas

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что не будет участвовать в следующих выборах руководителя клуба. Хотя регламент позволяет ему претендовать на третий срок, функционер подчеркнул, что не считает продолжение работы уместным.

Лапорта напомнил, что президент "Барселоны" имеет право занимать пост два срока подряд, но не больше, передает Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте также:

Жоан Лапорта добавил, что мог бы выставить свою кандидатуру вновь уже после паузы, однако такого намерения не имеет. В клубе рассматривают его решение как сигнал к началу подготовки к переменам в управлении.

Ферран Торрес
Ферран Торрес приносит "Барселоне" победу. Фото: Reuters/Nacho Doce

Смена власти в "Барселоне"

Следующие выборы состоятся в 2026 году, и именно они определят, кто поведет проект дальше. Лапорта, которому сейчас 63 года, ранее руководил клубом в 2003–2010 годах и вернулся на пост президента в 2021-м. Его нынешний срок станет завершающим в рамках действующих правил.

В каталонской прессе отмечают, что отказ от участия в выборах открывает путь новым фигурам, тогда как Лапорта сохранит влияние на стратегические процессы, не занимая формальной должности.

"Я не собираюсь оставаться у власти бесконечно. Я не буду как Путин или Мадуро. Два срока подряд достаточно, и клуб должен двигаться дальше", — заявил Лапорта. 

Напомним, бывший совладелец известного украинского футбольного клуба воюет на самых горячих точках фронта. 

Украинская теннисистка Марта Костюк раскрыла детали предложения о смене гражданства. 

спорт футбол Барселона Испанская Ла Лига Жоан Лапорта
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации