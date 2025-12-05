Лапорта заговорил о Путине и выборах на новый срок в Барселоне

Президент Барселоны Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Bruna Casas

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что не будет участвовать в следующих выборах руководителя клуба. Хотя регламент позволяет ему претендовать на третий срок, функционер подчеркнул, что не считает продолжение работы уместным.

Лапорта напомнил, что президент "Барселоны" имеет право занимать пост два срока подряд, но не больше, передает Mundo Deportivo.

Жоан Лапорта добавил, что мог бы выставить свою кандидатуру вновь уже после паузы, однако такого намерения не имеет. В клубе рассматривают его решение как сигнал к началу подготовки к переменам в управлении.

Ферран Торрес приносит "Барселоне" победу. Фото: Reuters/Nacho Doce

Смена власти в "Барселоне"

Следующие выборы состоятся в 2026 году, и именно они определят, кто поведет проект дальше. Лапорта, которому сейчас 63 года, ранее руководил клубом в 2003–2010 годах и вернулся на пост президента в 2021-м. Его нынешний срок станет завершающим в рамках действующих правил.

В каталонской прессе отмечают, что отказ от участия в выборах открывает путь новым фигурам, тогда как Лапорта сохранит влияние на стратегические процессы, не занимая формальной должности.

"Я не собираюсь оставаться у власти бесконечно. Я не буду как Путин или Мадуро. Два срока подряд достаточно, и клуб должен двигаться дальше", — заявил Лапорта.

