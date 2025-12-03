Видео
Главная Спорт Флик не позволил Симеоне уйти после игры Барселоны с Атлетико

Флик не позволил Симеоне уйти после игры Барселоны с Атлетико

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 09:41
Флик удивил Симеоне после победы Барселоны над Атлетико
Ханс-Дитер Флик обнимает Диего Симеоне. Фото: Reuters/Nacho Doce

В рамках 15 тура чемпионата Испании "Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико". Финальный свисток арбитра послужил сигналом к началу празднований на скамейке каталонской команды. 

Наставник "Барселоны" Ханси Флик привлек к этому процессу даже своего оппонента, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

"Барселона" первой пропустила гол в свои ворота в домашнем поединке с "Атлетико", когда на 19-й минуте отличился Алекс Баэна. Но через семь минут Рафинья сравнял счет. Противостояние получилось напряженным, и в середине второго тайма Дани Ольмо точным ударом принес каталонцам преимущество. Ферран Торрес уже в добавленное время "поставил точку" в матче, который завершился со счетом 3:1. 

Что сделал Флик после финального свистка 

"Барселона" впервые с сезона 2013/2014 выиграла свои первые 8 домашних матчей в чемпионате Испании. Наставник команды не скрывал счастья в финальные минуты поединка. Тренер, который недавно чуть не заплакал во время предыдущего матча команды, на этот раз веселился со своими подопечными, танцевал с Рафиньей и даже выказал дань уважения сопернику. 

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик после финального свистка. Фото: Reuters/Albert Gea

Когда наставник "Атлетико" Диего Симеоне после финального свистка хотел в гневе быстро скрыться в подтрибунном помещении, Флик догнал и обнял оппонента. Тренер мадридской команды ответил взаимностью и улыбнулся такому проявлению чувств. 

"Барселона" упрочила лидерство в турнирной таблице Ла Лиги. Она опережает "Реал" на четыре балла, но у "королевского клуба" еще есть матч в запасе. В следующем туре каталонцы сыграют на выезде с "Бетисом" в субботу, 6 декабря. 

Напомним, футболист "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик может вернуться в профессиональный спорт в начале 2026 года. 

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский ответил на вопрос о том, есть ли у него бронь от мобилизации

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
