Главная Спорт Не рекорды — Ламин Ямаль назвал главную цель в карьере

Не рекорды — Ламин Ямаль назвал главную цель в карьере

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 09:53
Ламин Ямаль назвал свою главную цель в футболе
Ламин Ямаль празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Молодой атакующий футболист "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль остается одним из самых обсуждаемых талантов Европы. В нынешнем сезоне он регулярно выходит на поле, участвует в матчах Ла-Лиги и кубковых турнирах, оказывает влияние на игру команды и входит в число молодых лидеров клуба.

Недавно Ямаль заявил, что его цель не в рекордах, миллионах голов и матчей, сообщает Sky Sports.

Читайте также:

В сезоне 2025/2026 Ламин Ямаль пока не успел подтвердить статус главной молодой звезды мирового футбола. Он получил несколько травм, из-за которых не смог помочь "Барселоне" в важных матчах, а также был раскритикован за частое появление в компании разных девушек. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль забивает гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Ямаль набирает форму

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик публично раскритиковал молодого футболиста, и вскоре после этого отношение Ямаля к игре изменилось. Он прекратил гулять со звездными девушками и сосредоточился на тренировках. 

Результат не заставил себя ждать. Ламин Ямаль уже успел сыграть 14 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. В коротком интервью 18-летний футболист объяснил, почему для него по-прежнему важно оставаться на вершине рейтингов. 

"Я — спортсмен, чья цель не побить все мировые рекорды, не забить миллион голов и не сыграть миллион матчей. Я хочу получать удовольствие от игры, и надеюсь, что дети захотят быть похожими на меня", — заявил Ямаль.

Напомним, ранее Хаби Алонсо прокомментировал причину неудач мадридского "Реала" в последних матчах. 

Российский одноклубник Ильи Забарного по "ПСЖ" Матвей Сафонов вернется в основной состав французской команды. 

спорт футбол Барселона Сборная Испании по футболу Ламин Ямал
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
