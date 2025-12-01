Ламін Ямаль назвав свою головну мету у футболі

Ламін Ямаль святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Молодий атакувальний футболіст "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль залишається одним із найбільш обговорюваних талантів Європи. У нинішньому сезоні він регулярно виходить на поле, бере участь у матчах Ла-Ліги й кубкових турнірах, впливає на гру команди та входить до числа молодих лідерів клубу.

Нещодавно Ямаль заявив, що його мета не в рекордах, мільйонах голів та матчів, повідомляє Sky Sports.

У сезоні 2025/2026 Ламін Ямаль поки не встиг підтвердити статус головної молодої зірки світового футболу. Він отримав кілька травм, через які не зміг допомогти "Барселоні" у важливих матчах, а також був розкритикований за часту появу в компанії різних дівчат.

Ламін Ямаль забиває гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Ямаль набирає форму

Наставник "Барселони" Ганс-Дітер Флік публічно розкритикував молодого футболіста, і незабаром після цього ставлення Ямаля до гри змінилося. Він припинив гуляти із зірковими дівчатами та зосередився на тренуваннях.

Результат не змусив на себе чекати. Ламін Ямаль уже встиг зіграти 14 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 8 результативних передач. У короткому інтерв'ю 18-річний футболіст пояснив, чому для нього, як і раніше, важливо залишатися на вершині рейтингів.

"Я - спортсмен, чия мета не побити всі світові рекорди, не забити мільйон голів і не зіграти мільйон матчів. Я хочу отримувати задоволення від гри, і сподіваюся, що діти захочуть бути схожими на мене", — заявив Ямаль.

