Ямал обійшов Мессі та Роналду в продажах футболок 2025

Ламін Ямал. Фото: Reuters

У світовому футболі наразі йде перехідний період. В рамках цих процесів з'являються нові зірки, які посувають легенд минулого.

Підтверджує зниження популярності зірок минулого рейтинг найбільш популярних футболок за показником продаж.

Реклама

Читайте також:

Ліонель Мессі. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Ямал обійшов зірок минулого

У 2025 році вперше за багато років вершину рейтингу продажів клубних футболок зайняв не Ліонель Мессі або Кріштіану Роналду. Найбільше продали футболок 18-річного таланта "Барселони" Ламіна Ямаля.

Футболки Ямаля розлетілися тиражем понад 1,3 мільйона екземплярів — показник, що дозволив юному вінгеру обійти Мессі, Мбаппе та Роналду, які традиційно домінували в глобальних продажах.

Ямал очолив список із результатом 1 315 000 проданих футболок. На другому місці опинився Ліонель Мессі з "Інтер Маямі" (1 278 000), третім — Роберт Левандовські, ще один гравець "Барселони" (1 110 000). До десятки також увійшли Мбаппе, Вінісіус, де Арраскаета, Роналду, Бруну Фернандеш, Кейн та Родріго — і всі вони помітно відстали від лідера.

Нагадаємо, головного тренера збірної України Сергія Реброва можуть звільнити через Андрія Єрмака.

У київському "Динамо" новий в.о. головного тренера Ігор Костюк може забрати в основний склад більше молоді.