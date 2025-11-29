Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ямал вже є кращим за Мессі та Роналду — деталі

Ямал вже є кращим за Мессі та Роналду — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 23:59
Ямал обійшов Мессі та Роналду в продажах футболок 2025
Ламін Ямал. Фото: Reuters

У світовому футболі наразі йде перехідний період. В рамках цих процесів з'являються нові зірки, які посувають легенд минулого.

Підтверджує зниження популярності зірок минулого рейтинг найбільш популярних футболок за показником продаж.

Реклама
Читайте також:
Лионель Месси
Ліонель Мессі. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Ямал обійшов зірок минулого

У 2025 році вперше за багато років вершину рейтингу продажів клубних футболок зайняв не Ліонель Мессі або Кріштіану Роналду. Найбільше продали футболок 18-річного таланта "Барселони" Ламіна Ямаля.

Футболки Ямаля розлетілися тиражем понад 1,3 мільйона екземплярів — показник, що дозволив юному вінгеру обійти Мессі, Мбаппе та Роналду, які традиційно домінували в глобальних продажах.

Ямал очолив список із результатом 1 315 000 проданих футболок. На другому місці опинився Ліонель Мессі з "Інтер Маямі" (1 278 000), третім — Роберт Левандовські, ще один гравець "Барселони" (1 110 000). До десятки також увійшли Мбаппе, Вінісіус, де Арраскаета, Роналду, Бруну Фернандеш, Кейн та Родріго — і всі вони помітно відстали від лідера.

Нагадаємо, головного тренера збірної України Сергія Реброва можуть звільнити через Андрія Єрмака.

У київському "Динамо" новий в.о. головного тренера Ігор Костюк може забрати в основний склад більше молоді.

футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Роберт Левандовський Ламін Ямал
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації