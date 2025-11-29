Ямал обошел Месси и Роналду в продажах футболок в 2025 году

Ямал уже лучше Месси и Роналду — детали
В мировом футболе сейчас идет переходный период. В рамках этих процессов появляются новые звезды, которые вытесняют легенд прошлого.
Подтверждает снижение популярности звезд прошлого рейтинг самых популярных футболок по показателю продаж.
Ямал обошел звезд прошлого
В 2025 году впервые за много лет вершину рейтинга продаж клубных футболок занял не Лионель Месси или Криштиану Роналду. Больше всего продали футболок 18-летнего таланта "Барселоны" Ламина Ямала.
Футболки Ямала разлетелись тиражом более 1,3 миллиона экземпляров — показатель, позволивший юному вингеру обойти Месси, Мбаппе и Роналду, которые традиционно доминировали в глобальных продажах.
Ямал возглавил список с результатом 1 315 000 проданных футболок. На втором месте оказался Лионель Месси из "Интер Майами" (1 278 000), третьим — Роберт Левандовски, еще один игрок "Барселоны" (1 110 000). В десятку также вошли Мбаппе, Винисиус, де Арраскаета, Роналду, Бруну Фернандеш, Кейн и Родриго — и все они заметно отстали от лидера.
