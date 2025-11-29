Видео
Главная Спорт Ямал уже лучше Месси и Роналду — детали

Ямал уже лучше Месси и Роналду — детали

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 23:59
Ямал обошел Месси и Роналду в продажах футболок в 2025 году
Ламин Ямал. Фото: Reuters

В мировом футболе сейчас идет переходный период. В рамках этих процессов появляются новые звезды, которые вытесняют легенд прошлого.

Подтверждает снижение популярности звезд прошлого рейтинг самых популярных футболок по показателю продаж.

Читайте также:
Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Ямал обошел звезд прошлого

В 2025 году впервые за много лет вершину рейтинга продаж клубных футболок занял не Лионель Месси или Криштиану Роналду. Больше всего продали футболок 18-летнего таланта "Барселоны" Ламина Ямала.

Футболки Ямала разлетелись тиражом более 1,3 миллиона экземпляров — показатель, позволивший юному вингеру обойти Месси, Мбаппе и Роналду, которые традиционно доминировали в глобальных продажах.

Ямал возглавил список с результатом 1 315 000 проданных футболок. На втором месте оказался Лионель Месси из "Интер Майами" (1 278 000), третьим — Роберт Левандовски, еще один игрок "Барселоны" (1 110 000). В десятку также вошли Мбаппе, Винисиус, де Арраскаета, Роналду, Бруну Фернандеш, Кейн и Родриго — и все они заметно отстали от лидера.

Напомним, главного тренера сборной Украины Сергея Реброва могут уволить из-за Андрея Ермака.

В киевском "Динамо" новый и.о. главного тренера Игорь Костюк может забрать в основной состав больше молодежи.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
