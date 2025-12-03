Відео
Головна Спорт Флік не дозволив Сімеоне піти після гри Барселони з Атлетіко

Флік не дозволив Сімеоне піти після гри Барселони з Атлетіко

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 09:41
Флік здивував Сімеоне після перемоги Барселони над Атлетіко
Ганс-Дітер Флік обіймає Дієго Сімеоне. Фото: Reuters/Nacho Doce

У рамках 15 туру чемпіонату Іспанії "Барселона" здобула вольову перемогу над "Атлетіко". Фінальний свисток арбітра послужив сигналом до початку святкувань на лавці каталонської команди.

Наставник "Барселони" Гансі Флік залучив до цього процесу навіть свого опонента, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Барселона" першою пропустила гол у свої ворота в домашньому поєдинку з "Атлетіко", коли на 19-й хвилині відзначився Алекс Баена. Але через сім хвилин Рафінья зрівняв рахунок. Протистояння вийшло напруженим, і в середині другого тайму Дані Ольмо точним ударом приніс каталонцям перевагу. Ферран Торрес уже в доданий час "поставив крапку" в матчі, який завершився з рахунком 3:1.

Що зробив Флік після фінального свистка

"Барселона" вперше з сезону 2013/2014 виграла свої перші 8 домашніх матчів у чемпіонаті Іспанії. Наставник команди не приховував щастя у фінальні хвилини поєдинку. Тренер, який нещодавно ледь не заплакав під час попереднього матчу команди, цього разу веселився зі своїми підопічними, танцював із Рафіньєю і навіть виявив шану супернику.

Ханс-Дитер Флик
Ганс-Дітер Флік після фінального свистка. Фото: Reuters/Albert Gea

Коли наставник "Атлетіко" Дієго Сімеоне після фінального свистка хотів у гніві швидко втекти в підтрибунному приміщенні, Флік наздогнав і обійняв опонента. Тренер мадридської команди відповів взаємністю та посміхнувся такому прояву почуттів.

"Барселона" зміцнила лідерство в турнірній таблиці Ла-Ліги. Вона випереджає "Реал" на чотири бали, але в "королівського клубу" ще є матч у запасі. У наступному турі каталонці зіграють на виїзді з "Бетісом" у суботу, 6 грудня.

Нагадаємо, футболіст "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик може повернутися в професійний спорт на початку 2026 року.

Ексфорвард київського "Динамо" Артем Мілевський відповів на запитання про те, чи є у нього бронь від мобілізації.

футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Діего Симеоне Атлетико Мадрид Ханс-Дітер Флік
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
