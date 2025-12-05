Лапорта заговорив про Путіна та вибори на новий термін у Барселоні

Президент Барселони Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Bruna Casas

Президент "Барселони" Жоан Лапорта повідомив, що не братиме участі в наступних виборах керівника клубу. Хоча регламент дозволяє йому претендувати на третій термін, функціонер наголосив, що не вважає продовження роботи доречним.

Лапорта нагадав, що президент "Барселони" має право обіймати посаду два терміни поспіль, але не більше, передає Mundo Deportivo.

Реклама

Читайте також:

Жоан Лапорта додав, що міг би виставити свою кандидатуру знову вже після паузи, однак такого наміру не має. У клубі розглядають його рішення як сигнал до початку підготовки до змін в управлінні.

Ферран Торрес приносить "Барселоні" перемогу. Фото: Reuters/Nacho Doce

Зміна влади в "Барселоні"

Наступні вибори відбудуться 2026 року, і саме вони визначать, хто поведе проєкт далі. Лапорта, якому зараз 63 роки, раніше керував клубом у 2003-2010 роках та повернувся на посаду президента у 2021-му. Його нинішній термін стане завершальним у межах чинних правил.

У каталонській пресі зазначають, що відмова від участі у виборах відкриває шлях новим фігурам, тоді як Лапорта збереже вплив на стратегічні процеси, не обіймаючи формальної посади.

"Я не збираюся залишатися при владі нескінченно. Я не буду як Путін або Мадуро. Двох термінів поспіль достатньо, і клуб має рухатися далі", — заявив Лапорта.

Нагадаємо, колишній співвласник відомого українського футбольного клубу воює на найгарячіших точках фронту.

Українська тенісистка Марта Костюк розкрила деталі пропозиції про зміну громадянства.