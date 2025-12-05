Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Президент Барселони порівняв себе з Путіним та Мадуро

Президент Барселони порівняв себе з Путіним та Мадуро

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 08:03
Лапорта заговорив про Путіна та вибори на новий термін у Барселоні
Президент Барселони Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Bruna Casas

Президент "Барселони" Жоан Лапорта повідомив, що не братиме участі в наступних виборах керівника клубу. Хоча регламент дозволяє йому претендувати на третій термін, функціонер наголосив, що не вважає продовження роботи доречним.

Лапорта нагадав, що президент "Барселони" має право обіймати посаду два терміни поспіль, але не більше, передає Mundo Deportivo.

Реклама
Читайте також:

Жоан Лапорта додав, що міг би виставити свою кандидатуру знову вже після паузи, однак такого наміру не має. У клубі розглядають його рішення як сигнал до початку підготовки до змін в управлінні.

Ферран Торрес
Ферран Торрес приносить "Барселоні" перемогу. Фото: Reuters/Nacho Doce

Зміна влади в "Барселоні"

Наступні вибори відбудуться 2026 року, і саме вони визначать, хто поведе проєкт далі. Лапорта, якому зараз 63 роки, раніше керував клубом у 2003-2010 роках та повернувся на посаду президента у 2021-му. Його нинішній термін стане завершальним у межах чинних правил.

У каталонській пресі зазначають, що відмова від участі у виборах відкриває шлях новим фігурам, тоді як Лапорта збереже вплив на стратегічні процеси, не обіймаючи формальної посади.

"Я не збираюся залишатися при владі нескінченно. Я не буду як Путін або Мадуро. Двох термінів поспіль достатньо, і клуб має рухатися далі", — заявив Лапорта.

Нагадаємо, колишній співвласник відомого українського футбольного клубу воює на найгарячіших точках фронту.

Українська тенісистка Марта Костюк розкрила деталі пропозиції про зміну громадянства.

спорт футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Жоан Лапорта
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації