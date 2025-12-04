Син Нестора Шуфрича Олександр служить у ЗСУ та отримав командирську посаду

Олександр Шуфрич. Фото: "Говерла"

Колишній співвласник ужгородської "Говерли" та син політика Нестора Шуфрича Олександр Шуфрич наразі воює. До того ж він вже отримав командирську посаду.

Про це повідомив Telegram-канал "Бомбардир" Романа Бебеха.

Де служить Шуфрич

Колишній співвласник "Говерли" служить у лавах Збройних сил України. Він мобілізувався ще в 2024 році й нині працює начальником РЕБ 5-го батальйону 117-ї бригади ТрО. Його позивний — Шуфа.

У відео, опублікованому 117-ю бригадою, Шуфрич розповів, що підрозділ щомісяця демонструє високі результати — понад 500 знищених цілей завдяки роботі засобів радіоелектронної боротьби. Службу він проходить на південно-східному напрямку.

