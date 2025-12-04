Видео
Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

Стало известно где, и на какой должности служит сын Шуфрича в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 21:56
Сын Нестора Шуфрича Александр служит в ВСУ и получил командирскую должность
Александр Шуфрич. Фото: "Говерла"

Бывший совладелец ужгородской "Говерлы" и сын политика Нестора Шуфрича Александр Шуфрич сейчас воюет. К тому же он уже получил командирскую должность.

Об этом сообщил Telegram-канал "Бомбардир" Романа Бебеха.

Где служит Шуфрич

Бывший совладелец "Говерлы" служит в рядах Вооруженных сил Украины. Он мобилизовался еще в 2024 году и сейчас работает начальником РЭБ 5-го батальона 117-й бригады ТрО. Его позывной — Шуфа.

В видео, опубликованном 117-й бригадой, Шуфрич рассказал, что подразделение ежемесячно демонстрирует высокие результаты — более 500 уничтоженных целей благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы. Службу он проходит на юго-восточном направлении.

ВСУ футбол Говерла Александр Шуфрич
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
