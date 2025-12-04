Сын Нестора Шуфрича Александр служит в ВСУ и получил командирскую должность

Александр Шуфрич. Фото: "Говерла"

Бывший совладелец ужгородской "Говерлы" и сын политика Нестора Шуфрича Александр Шуфрич сейчас воюет. К тому же он уже получил командирскую должность.

Об этом сообщил Telegram-канал "Бомбардир" Романа Бебеха.

Реклама

Читайте также:

Где служит Шуфрич

Бывший совладелец "Говерлы" служит в рядах Вооруженных сил Украины. Он мобилизовался еще в 2024 году и сейчас работает начальником РЭБ 5-го батальона 117-й бригады ТрО. Его позывной — Шуфа.

Реклама

В видео, опубликованном 117-й бригадой, Шуфрич рассказал, что подразделение ежемесячно демонстрирует высокие результаты — более 500 уничтоженных целей благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы. Службу он проходит на юго-восточном направлении.

Напомним, украинская биатлонистка Юлия Джима уже не выступит в этом году.

Реклама

Лидеры чемпионата Турции начали охоту на игрока киевского "Динамо".

Легенда мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, почему провалился главный тренер клуба Хаби Алонсо.