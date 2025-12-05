Ковалец обвинил арбитров УПЛ в системных ошибках

Украинский футбольный судья Игорь Пасхал. Фото: УНИАН

Украинский тренер Сергей Ковалец выразил недовольство качеством судейства в Премьер-лиге, отметив, что претензии к работе арбитров звучат практически от всех клубов.

По его словам, ситуация с VAR усугубила количество спорных решений, а отдельные эпизоды выглядят парадоксально даже при наличии видеоповторов, сообщает Sport.ua.

Сергей Ковалец подчеркнул, что главный вопрос заключается в отсутствии системного диалога между арбитрами, клубами и руководителями украинского футбола. Он уверен, что именно президенты и директора команд должны инициировать общие встречи, чтобы добиваться прозрачности и объяснений по резонансным эпизодам.

Тренер Сергей Ковалец во время матча. Фото: УНИАН

Ковалец считает ситуацию критической

Специалист напомнил о случаях в матчах "Оболони", "Шахтера", "Полесья" и "Динамо", которые, по его мнению, требовали публичных комментариев от судей. Он также указал на опыт европейских лиг, где рефери появляются в медиа и берут ответственность за ошибки, что снижает напряжение среди клубов и болельщиков.

В завершение Ковалец заявил, что реформы должны начинаться сверху — с руководителей, которые инвестируют в футбол и вправе требовать прозрачности. Тренер уверен, что нынешние проблемы можно решить, если построить открытую систему общения, но для этого необходимо желание и давление со стороны клубов-лидеров.

"Арбитры тоже люди, но ошибки должны объясняться и обсуждаться. Если мы хотим нормальный футбол, то нужна прозрачность на всех уровнях. Я уверен, что клубы способны изменить систему, если начнут действовать вместе", — объяснил Ковалец.

