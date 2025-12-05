Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Иностранный тренер пожаловался на Реброва — что сказал

Иностранный тренер пожаловался на Реброва — что сказал

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 13:02
Сербский тренер удивил признанием о Реброве
Сергей Ребров реагирует на события в матче. Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Сербский тренер Небойша Виньевич, работавший в венгерском чемпионате с 2013 по 2020 год, рассказал, что именно экс-наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров был его самым трудным соперником в период работы в Уйпеште.

Матчи против команд украинского тренера неизменно проходили под высоким давлением и требовали максимальной концентрации, сообщает Nemzetisport.

Реклама
Читайте также:

Небойша Виньевич отметил, что "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва быстро превратился в стабильную и организованную команду, а сам украинский специалист показывал удивительную целеустремленность. Он подчеркнул, что поражения от "Фради" были закономерными, ведь соперник демонстрировал системность и рост от сезона к сезону. 

Небойша Виньевич
Небойша Виньевич дает интервью. Фото: скриншот YouTube

Виньевич объяснил, почему верит в Реброва

Сербский наставник считает, что работа в Венгрии стала ключевым этапом в становлении Реброва. Он также выразил уверенность, что нынешний главный тренер сборной Украины способен вывести команду на чемпионат мира и в дальнейшем получить шанс в клубе АПЛ. Кроме того, Виньевич напомнил, что стартовые амбиции украинца были заметны еще во времена их личных бесед.

"Я трижды проигрывал его командам, и каждый раз чувствовал, как грамотно он строит игру. Он поднял "Ференцварош" на новый уровень и продолжал развиваться сам. Я уверен, что его путь приведет к большим вершинам, Ребров всегда стремился работать в сильнейших лигах", — заявил Виньевич. 

Напомним, звезде украинского тенниса Марте Костюк поступало предложение сменить гражданство.  

Бывший тренер "Динамо" резко раскритиковал работу украинских судей в матчах Премьер-лиги. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров тренер
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации