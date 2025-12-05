Сербский тренер удивил признанием о Реброве

Сергей Ребров реагирует на события в матче. Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Сербский тренер Небойша Виньевич, работавший в венгерском чемпионате с 2013 по 2020 год, рассказал, что именно экс-наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров был его самым трудным соперником в период работы в Уйпеште.

Матчи против команд украинского тренера неизменно проходили под высоким давлением и требовали максимальной концентрации, сообщает Nemzetisport.

Небойша Виньевич отметил, что "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва быстро превратился в стабильную и организованную команду, а сам украинский специалист показывал удивительную целеустремленность. Он подчеркнул, что поражения от "Фради" были закономерными, ведь соперник демонстрировал системность и рост от сезона к сезону.

Небойша Виньевич дает интервью. Фото: скриншот YouTube

Виньевич объяснил, почему верит в Реброва

Сербский наставник считает, что работа в Венгрии стала ключевым этапом в становлении Реброва. Он также выразил уверенность, что нынешний главный тренер сборной Украины способен вывести команду на чемпионат мира и в дальнейшем получить шанс в клубе АПЛ. Кроме того, Виньевич напомнил, что стартовые амбиции украинца были заметны еще во времена их личных бесед.

"Я трижды проигрывал его командам, и каждый раз чувствовал, как грамотно он строит игру. Он поднял "Ференцварош" на новый уровень и продолжал развиваться сам. Я уверен, что его путь приведет к большим вершинам, Ребров всегда стремился работать в сильнейших лигах", — заявил Виньевич.

