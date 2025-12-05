Видео
Новый претендент — Довбик может уехать из Италии

Новый претендент — Довбик может уехать из Италии

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 18:30
Довбик в шаге от ухода из Ромы в известный клуб
Артем Довбик во время матча. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик продолжает привлекать внимание крупных европейских клубов. Футболист появился в трансферном списке стамбульского "Фенербахче".

Турецкий гранд рассматривает сразу несколько вариантов усиления атаки, и украинец оказался в числе приоритетных кандидатов, сообщает BBO Sports.

Читайте также:

В список игроков, которыми интересуется "Фенербахче" включены также Роберт Левандовский из "Барселоны" и Александер Серлот из мадридского "Атлетико". Появление Артема Довбика среди таких имен свидетельствует о высоком доверии к его потенциалу и внимании со стороны турецкого клуба, который активно планирует зимнее окно.

Артем Довбик
Артем Довбик (слева) и Джанлука Манчини. Фото: Reuters/Russell Cheyne

Почему интерес к Довбику растет

Ранее сообщалось, что украинский форвард попал в сферу интересов "Бешикташа", а также был предложен ряду европейских клубов. Несмотря на скромную результативность в текущем сезоне, Довбик остается востребованным благодаря универсальности, игре корпусом и способности работать в системных атаках.

В нынешнем сезоне украинец провел 14 матчей за "Рому" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года, а текущая трансферная стоимость оценивается приблизительно в 25 млн евро. 

Напомним, иностранный тренер удивил высказыванием о наставнике сборной Украины Сергее Реброве. 

Известная теннисистка Марта Костюк в начале карьеры получила предложение о смене гражданства

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы ФК Рома (Рим) Трабзонспор
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
