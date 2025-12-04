Видео
Где и когда смотреть жеребьевку ЧМ-2026

Где и когда смотреть жеребьевку ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 22:31
Где смотреть жеребьевку чемпионата мира 2026 с участием Украины
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

В пятницу, 5 декабря, в Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоится церемония жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2026. Одним из участников может стать сборная Украины, которую ожидает плей-офф отбора.

Трансляцию жеребьевки можно увидеть в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

Кто будет транслировать жеребьевку ЧМ-2026

Команда Сергея Реброва узнает своих потенциальных соперников в групповом этапе чемпионата мира-2026, на который ей еще предстоит пробиться через европейский плей-офф.

Своих соперников получат 42 команды, которые уже гарантировали себе участие, а также представители европейского и межконтинентального плей-офф, где разыграют еще шесть путевок.

Сборная Украины попала в четвертую корзину, где оказались все участники плей-офф отбора. В ней оказались и команды с самым низким рейтингом ФИФА и представители межконтинентальной квалификации.

Во время жеребьевки сине-желтые получат по одному сопернику из первой, второй и третьей корзин.

Церемония жеребьевки стартует в 19:00 по киевскому времени. Следить за событием украинские зрители смогут благодаря трансляции на "Суспільне Спорт".

Также церемонию в прямом эфире покажет официальная платформа FIFA+, но с англоязычными комментариями.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
