Где смотреть жеребьевку чемпионата мира 2026 с участием Украины

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

В пятницу, 5 декабря, в Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоится церемония жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2026. Одним из участников может стать сборная Украины, которую ожидает плей-офф отбора.

Трансляцию жеребьевки можно увидеть в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Кто будет транслировать жеребьевку ЧМ-2026

Команда Сергея Реброва узнает своих потенциальных соперников в групповом этапе чемпионата мира-2026, на который ей еще предстоит пробиться через европейский плей-офф.

Своих соперников получат 42 команды, которые уже гарантировали себе участие, а также представители европейского и межконтинентального плей-офф, где разыграют еще шесть путевок.

Сборная Украины попала в четвертую корзину, где оказались все участники плей-офф отбора. В ней оказались и команды с самым низким рейтингом ФИФА и представители межконтинентальной квалификации.

Во время жеребьевки сине-желтые получат по одному сопернику из первой, второй и третьей корзин.

Церемония жеребьевки стартует в 19:00 по киевскому времени. Следить за событием украинские зрители смогут благодаря трансляции на "Суспільне Спорт".

Также церемонию в прямом эфире покажет официальная платформа FIFA+, но с англоязычными комментариями.

Напомним, лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима уже не выступит в 2025 году.

Известные клубы начали охоту на игрока киевского "Динамо" Тараса Михавко.

Легендарный полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, почему провалился главный тренер клуба.